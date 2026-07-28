Los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron una cifra récord de 246,8 millones euros en 2025, un 14% más que en el ejercicio anterior. Según AEA, este incremento se debe a la activación de nuevos dispositivos "estratégicos" por parte de la DGT. El dinero obtenido por exceso de velocidad supone el 41,5% del total de los ingresos por multas de tráfico en España, sin contar las impuestas en el País Vasco y Cataluña, según el informe.

El radar instalado en la N-634 a su paso por Quintana (Nava) se ha convertido en el dispositivo que más multas impone de todo el Principado de Asturias, desbancando en su primer año de funcionamiento al radar de El Caleyo, en la A-66. Según el último estudio de la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el radar del concejo sidrero acumuló 19.062 denuncias en 2025, en un año en el que los ingresos por exceso de velocidad en las carreteras asturianas se dispararon un 67,6%.

El radar de la N-634 desbanca así al instalado en la A-66 a su paso por El Caleyo, en Oviedo, que registra 15.925 multas en un año. El tercero que más multas ha tramitado es el instalado pocos kilómetros después, en el punto kilométrico 29 de la A-66, con 15.916 multas.

Con la segunda operación salida del verano a la vuelta de la esquina, la DGT extrema la vigilancia en carretera para respetar las velocidad obligatoria en autovía. Por ello, en esta época es habitual que encontramos en los paneles informativos repartidos por las principakes vías de este país mensajes de "Control móvil de velocidad". Eso es precimsanehte lo que ayer se leía en uno de estos paneles sobre la A-66.

Las multas por velocidad pueden ir desde los 100 hasta los 600 euros y solo las "muy graves" conllevan pérdida de puntos del permiso de conducir.

El importe total de las multas impuestas por la DGT por exceso de velocidad en las carreteras asturianas ascendió el pasado año a 6 millones de euros, lo que supone un aumento del 67,6 por ciento respecto al ejercicio anterior, según un informa publicado este jueves por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Se trata del sexto mayor incremento entre las provincias españolas, solo por detrás de Almería (+ 180 %), Granada (+ 166.9 %), Valencia (+ 87 %), Alicante (+ 83,5 %) y Santa Cruz de Tenerife (+ 75,3 %).

El importe de todas las multas de tráfico, por cualquier tipo de infracción, no solo exceso de velocidad, subió el pasado año en Asturias un 29,9 por ciento, hasta 12,6 millones de euros.

Igualmente se trata del sexto mayor aumento a nivel provincial tras Granada (+71, 4%), Alicante (+ 38,1 %), Valencia (+ 34,6 %), Valladolid (también + 34,6 %) y Almería (+ 32,5 %).

La AEA ha denunciado que los radares de la DGT tuvieron el año pasado un récord de actividad con una recaudación cercana a los 246,8 millones de euros, un 14 por ciento más que en 2024.