Multa de 200 euros e inmovilización del coche por viajar a 115 kilómetros por hora en autovía con su hijo pero no llevar la R-129: la Guardia civil extrema la vigilancia
La sanción también conlleva la retirada de tres puntos
Ahora en verano se producen millones de desplazamiento por motivo de las vacaciones de verano. Aunque este año se espera aún más movimiento. La movilidad el próximo 12 de agosto podría incrementarse entre un 30 y un 100 por ciento desde la zona de parcialidad del eclipse de Sol hacia la zona de totalidad.
Estas estimaciones indican que habrá entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales de la zona de parcialidad del eclipse hacia la zona de totalidad, según han informado fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Desde el Departamento que dirige Diana Morant prevén que haya un movimiento de réplica de estos desplazamientos al finalizar el eclipse total de Sol, en torno a las 20.30 horas, aunque podría ser algo menor ya que habrá gente que pernocte en el lugar en el que haya visto este histórico evento. Por ello, el Ministerio, que prevé que estos desplazamientos se van a dar por carreteras "muy concretas", recomienda desplazarse "con mucha planificación" y no hacerlo si ya se puede disfrutar del eclipse total desde el lugar en el que se encuentra.
Por ello, a la hora de viajar este evrano, no solo hay que estar pendientes de la velocidad o de no beber al volante. También hay que prestar especial atención a los dispositivos de seguridad de los niños, cocnretamente a las sillas infantiles. El 1 de septiembre de 2024 dio paso a una novedad muy importante en la normativa de las sillas de coche para niños. A partir de dicha fecha, las sillas infantiles R44 (reglamento ECE R44) ya no pueden fabricarse (desde septiembre de 2023 estaba prohibido), ni importar a Europa, al igual que tampoco pueden venderse en ningún país miembro. Por tanto, desde ahora sólo podrás adquirir en España las sillas infantiles que aprueban el reglamento R129, más conocido como i-Size.
Tal y ccomoe xplican loss expertos de RACE, el sistema de retención infantil debe estar homologado. Debe llevar una etiqueta de color naranja, colocada en la parte posterior de la silla de coche para niños, que indique la norma de referencia. Elige siempre la última norma de homologación, más exigente. En este caso, la norma i-Size R-129 es la más reciente.
El 1 de septiembre de 2024, se ha introducido un importante cambio en la normativa sobre sillas de coche para niños. A partir de esa fecha, ya no se pueden fabricar ni importar a Europa las sillas infantiles R44 (reglamento ECE R44), y tampoco se pueden vender en ningún país miembro. Desde ahora, solo se pueden adquirir en España las sillas infantiles que cumplen con el reglamento R129, también conocido como i-Size. Los consumidores pueden seguir utilizando sillas R44 más allá de 2024, ya que la prohibición solo afecta a la fabricación y comercialización, pero no al uso.
No llevar sistema de retención infantil en España cuando es obligatorio conlleva la retirada de tres puntos del permiso de conducir y una multa económica de 200 euros. La multa recae en el conductor del vehículo, excepto cuando se viaja en taxi, en cuyo caso el responsable es el adulto responsable del menor.
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