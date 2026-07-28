Multado con 200 euros por culpa del nuevo radar que vigila qué pasa dentro del coche y está en marcha este verano: la Guardia Civil extrema la vigilancia
Utilizan Inteligencia Artificial (IA) y cámaras térmicas
Autopistas ha puesto en marcha la operación salida de agosto, apoyada en la innovación tecnológica y la monitorización en remoto, informa en un comunicado este martes.
Según las previsiones de la Dirección General de Tráfico (DGT), durante julio y agosto se registrarán más de 104 millones de desplazamientos por carretera, un 3,7% más que el verano anterior.
Para afrontar este incremento del tráfico, Autopistas dispone de más de 1.300 cámaras de supervisión distribuidas por toda la red, más de 300 paneles de mensajería variable que mantienen informados a los conductores en tiempo real y 200 puntos de medición del tráfico que monitorizan la intensidad circulatoria.
Además, cuenta con 250 vehículos de intervención equipados con sistemas GPS que agilizan la coordinación y los tiempos de respuesta.
La empresa ha asegurado que este despliegue le permite "realizar el seguimiento continuo de la red, gestionar incidencias en tiempo real y prestar asistencia sobre el terreno cuando es necesario".
A la hora de viajar por acrretera hay que tener en cuenta que en optras ciudades puede haber sistemas de medición y control que no están en nuestros lugares de procedencia.
Ejemplo de ellos son los carriles VAO que podemos encotnrar en Madrid. La DGT ha puesto en marcha los conocidos como "radares negros". Se trata de los dispositivos más punteros del mercado que son capaces de detectar cuántas personas viajan en un coche.
Se trata de cámaras avanzadas de velocidad para supervisar el número de ocupantes de un vehículo. Para ello utilizan Inteligencia Artificial (IA) y cámaras térmicas. Este tipo de radares de útlima generación ya se han instalado en Madrid para controlar los carriles Bus-VAO.
Este tipo de cámaras tan sofisticadas sirven para detectar a aquellos conductores que utilizan los carriles reservados para vehículos de alta ocupación para ir más rápido. Son aparatos de última generación que detectan si se trata de engañar sobre el número de personas que van en el coche. Discrimina entre personas reales y objetos inanimados, como maniquíes, con una tasa de error inferior al 1por ciento. Si uno de esos radares negros te pilla ciculando por un carril VAO solo, te multará. La multa es de 200 euros sin pérdida de puntos. En Francia, la sanción alcanza los 135 euros, y se han detectado miles de infracciones en pocas semanas.
Pero, además de controlar la cantidad de personas que viajan en un coche con el objetivo de controlar los carriles VAO, también tienen otras capacidades. La tecnología permite aplicar otras medidas de control como vigilancia de velocidad y control de carril, adaptando las sanciones según el tipo de infracción detectada.
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