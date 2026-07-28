Multado con 200 euros por llevar la bicicleta dentro del coche: la Guardia civil extrema la vigilancia este verano

Autopistas ha puesto en marcha la operación salida de agosto, apoyada en la innovación tecnológica y la monitorización en remoto, informa en un comunicado este martes.

Según las previsiones de la Dirección General de Tráfico (DGT), durante julio y agosto se registrarán más de 104 millones de desplazamientos por carretera, un 3,7% más que el verano anterior.

Para afrontar este incremento del tráfico, Autopistas dispone de más de 1.300 cámaras de supervisión distribuidas por toda la red, más de 300 paneles de mensajería variable que mantienen informados a los conductores en tiempo real y 200 puntos de medición del tráfico que monitorizan la intensidad circulatoria.

Además, cuenta con 250 vehículos de intervención equipados con sistemas GPS que agilizan la coordinación y los tiempos de respuesta.

La empresa ha asegurado que este despliegue le permite "realizar el seguimiento continuo de la red, gestionar incidencias en tiempo real y prestar asistencia sobre el terreno cuando es necesario".

Y es que en tan solo unos días, son muchos los que cogerán el coche, abandonarán la rutina y pondrán rumbo a las merecidas vacaciones. Seguro que una gran cantidad de conductores cargan en su coche la bicicleta para poder practicar este deporte al aire libre. Eso sí, hay que tener cuidado cómo se lleva la bici dentro del coche.

Y es que una vez que estamos instalados, hay usuarios que optan por llevarla en el interior y no cargarla en un portabicileta homologado. En España se puede llevar la bicicleta dentro del coche. De hecho, es la opción más sencilla y económica si cuentas con espacio suficiente. No necesitas instalar nada, pero eso no significa que puedas colocarla de cualquier manera.

Si decides llevar la bicicleta dentro del coche, lo primero es asegurarte de que no interfiera en la conducción. Debes mantener tu libertad de movimientos, el campo de visión y la atención en la carretera en todo momento. Esto implica, en muchos casos, abatir los asientos traseros e incluso desmontar alguna rueda para que encaje bien.

Así que llevar la bicicleta dentro del coche es legal, pero te pueden multar con 200 euros si la llevas suelta y sin asegurar, ya que la normativa sanciona llevar la carga mal acondicionada de forma peligrosa para los ocupantes. Debe ir atada a los puntos de anclaje del maletero o con cintas homologadas para que no se mueva ni se convierta en un proyectil en caso de frenazo. No puede quitar espacio para conducir bien ni bloquear la vista por los retrovisores o las lunas.