Multado con 700 euros después de repostar gasolina este verano tras su encarecimiento y marcharse con el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia y revisa las cámaras

La gasolina se encarece hasta 1,618 euros por litro en las estaciones de servicio españolas, un 11 % más que hace un mes, y alcanza su precio máximo desde que entró en vigor la rebaja fiscal a los carburantes en marzo.

El histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recoge que el precio de venta del diésel de este martes era 1,68 euros por litro, un 11,5 % más que hace un mes y el coste más elevado desde el 26 de mayo.

Tras el regreso del IVA al 21 % después de más de tres meses al 10 %, el apoyo fiscal se concentra ahora en el impuesto especial de hidrocarburos, que se verá rebajado en 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos/litro en agosto y 5 céntimos/litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre.

Respecto a los precios registrados hace una semana, la gasolina se ha encarecido un 4 % y el diésel un 6,9 %.

Por lo tanto, llenar un depósito de 55 litros de gasolina costaba este martes 89 euros y uno de diésel 92,4 euros. Hace un mes, el de gasolina costaba de media 80,2 euros y el de gasóleo 84,26 euros.

Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) reflejan que la estación de servicio que suministró la gasolina más cara estaba una semana más en Mahón (Islas Baleares) a un precio de 1,995 euros por litro, mientras que la más barata se encontraba en Vinaròs (Castellón) a 1,349 euros. Por otro lado, el diésel más caro se suministró este martes en la misma gasolinera de Mahón, y también al mismo precio que la gasolina, mientras que el más barato se vendió en Estella (Navarra) a 1,39 euros.

La variación de los precios de la gasolina puede suponer un quebradero de cabeza para los conductores, especialmente ahora que llegan las vacaciones de verano y se prevén millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país. Un hecho que podría tentar a algunas personas a considerar la tentación de abastecerse de combustible y marcharse sin pagar. Un delito que no sale gratis y sobre el que la Guardia Civil ha puesto ahora su vigilancia y contra el que se lucha, por ejemplo, poniendo cámaras de vigilancia en las gasolineras. Pero, ¿qué supone este delito? Los expertos de RACE explican que cuando la cantidad adeudada es inferior a 400 euros, se considera un delito leve de estafa mientras que, si excede esa cantidad, el delito se convierte en grave y las penas aumentan, según lo estipulado en el artículo 248 del Código Penal. Esto se aplicará incluso en el caso de que el impago se produzca por un despiste accidental (es decir, que el conductor no se dé cuenta de que no ha pagado, se monte en su coche y se vaya).

En el primero de los supuestos, el infractor estará obligado a pagar una multa diaria, que generalmente oscila alrededor de los 10 euros (aunque el monto puede variar a discreción del juez), durante un período de uno a tres meses, además de cubrir los costos procesales y tener que abonar la cantidad pendiente en la gasolinera. Por lo que la sanción total puede ir de 300 euros hasta 900.