Las Zonas Bjas en emisones han acumulado titulares y comebtarios en los ñútlmios meses dada su implantación obligatoria en diferentes ciudades. En muchos de estos lugares, los coches sin la etiqueta obligatorio de la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen vetado el acceso y se arriesgan a recicbir una multa.

Pero, más allá de esta etiquetas, (ECO, 0 B y C9, existe otra 3etiqueta desconocdia para la mayoría de los cionductores que ya se puede observar en algunos behículos y que tiene una serie de bonificaciones a diferencias las anteriormente mencionadas. Se tarta de la señal V26 de Tráfico.

El distintivo V26 de la DGT sirve para identificar a los vehículos sin conductor, de uso compartido y multiusuario que cumplan con una serie de características: pertenecer a una flota de vehículos dedicados al alquiler permanente en una zona delimitada, a través de una app, y dado de alta en el correspondiente epígrafe del Registro de Actividades Económicas, explican los expertos de RACE. Visualmente, se trata de un distintivo circular de color azul en el que figura un coche de color blanco, con cinco personas del mismo color rodeándolo y un distintivo plateado de la DGT en la parte inferior, además de la etiqueta medioambiental correspondiente. Si el vehículo compartido también es de cero emisiones (cuya etiqueta es del mismo color), y para evitar un doble etiquetado, la señal V26 incluirá la mención “0 emisiones”.

De acuerdo con la Orden PCI/810/2018, el uso de esta señal no es obligatoria, si bien aconsejable, y serán las Administraciones competentes (en este caso, los Ayuntamientos) quienes determinen su obligatoriedad. En el caso de los coches, se trata de un distintivo adhesivo en su parte frontal, que deberá situarse por dentro del vehículo, en la esquina superior izquierda del parabrisas. La normativa no especifica un lugar concreto para las motos, que deberán colocarlo de forma visible en algún lugar del carenado (o del parabrisas, si tiene).

El objetivo de la señal V26 es la de identificar adecuadamente a los vehículos de uso compartido, facilitando así el trabajo de los agentes de tráfico y evitando la imposición de sanciones indebidas. No hay que olvidar que estos vehículos disfrutan de determinadas ventajas a la hora de circular, como son el acceso libre a los carriles Bus-VAO, independientemente de su nivel de ocupación, y el estacionamiento gratuito o bonificado en las zonas urbanas donde cada Ayuntamiento haya establecido una zona SER delimitada en color azul, así como en plazas de aparcamiento especialmente designadas para ellos.