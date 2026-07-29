Alerta por el testigo rojo con forma de lata que parpadea en tu coche este verano: para de inmediato, llama a la grúa y te puede costar entre 10 y 1.000 euros

Durante julio y agosto se registrarán más de 104 millones de desplazamientos por carretera, un 3,7% más que el verano anterior, según las previsiones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En los próximos días se van a realizar viaje a lo largo y ancho del país, muchos de ellos con bastantes kilómetros de recorrido. Por ello, hay que vigilar que nuestro coche esté en perfectas condiciones para así evitar inconvenientes inesperados y sustos que nos puedan amargar las vacaciones.

Un testigo que puede aparecer en el coche y que solemos ignorar es el de la lata de aceite. Si te aparece parpadeando, la cosa se pone serie y debes parar el coche y no seguir circulando. El testigo de aceite es una luz de advertencia del cuadro de instrumentos< que informa sobre los posibles problemas que pueden aparecer relacionados con la lubricación del motor, explican los expertos de RACE.

"El testigo de aceite rojo indica un problema grave relacionado con la presión de la bomba, ya sea porque es muy baja o muy alta", cuentan desde RACE. Debes detener el vehículo lo antes posible, apagar el motor inmediatamente. y comprobar el nivel para saber si el motor se ha quedado sin aceite. Si tu coche no tiene varilla de aceite, el nivel se comprueba mediante el sistema de infoentretenimiento. En ningún caso debes continuar circulando hasta solucionar el problema. Ignorar un testigo de aceite de color rojo puede causar averías muy costosas en el cigüeñal, los pistones… e incluso se puede llegar a gripar el motor, aseguran desde RACE.

En algunos modelos, el símbolo de aceite del coche puede parpadear. Esto puede estar relacionado con algún fallo eléctrico, con algún tipo de problema en el sensor de presión o que existe una presión irregular del aceite.

El símbolo del aceite parpadeando indica un fallo grave de presión o nivel de aceite, y los costes de reparación varían desde 20 euros hasta más de 3.000 según la causa. Por ejemplo, si la avería por nivel bajo de aceite, debes rellenar con el lubricante adecuado cuesta entre 15 euros y 50.

Otro problema más serio puede ser que la bomba de aceite esté averiada. en ese caso hay que cambiar la pieza que da presión al circuito ronda los 300 y 900 euros.

Lo importantes es que con el testigo del aceite rojo, no se debe circular y con el testigo del aceite amarillo, se puede continuar con precaución durante un corto trayecto.