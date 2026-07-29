El BOE publica la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a sancionar este verano

Es verano, vacaciones tiempo de descansar, salir de fiesta. Pero, ojo, porqué hay que tener cuidado con el alcohol, sobre si después vaos a subirnos en cualquier tipod e vehículo para conducirlo. Y no hablamos solo del coche.

En España está permitido conducir con una tasa de alcoholemia que no supere los 0,5 g/l de alcohol en sangre (0,25 mg/l en aire espirado), una cantidad que se reduce a 0,3 g/l (0,15 mg/l) en el caso de conductores noveles y profesionales. Conducir bajo los efectos del alcohol se considera delito a partir de 0,6 mg/l de aire espirado o 1,2 g/l en sangre, tal y como recoge el Código Penal. La negativa a someterse a las pruebas de alcohol también está penada con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. Además, hay que recordar que cuando un conductor da positivo en alcohol, se le inmoviliza el vehículo, explican desde RACE.

Pero con los menores, las tasas se endurecen. Con la última reforma de la Ley de Tráfico, que entró en vigor en marzo de 2022, se establece cuál debe ser la tasa de alcohol para los menores de 18 años que lleven algún tipo de vehículo. Los menores no pueden ingerir nada de alcohol (0,0 g/l o 0,0 mg/l en aire espirado) si quieren conducir un patinete, una bicicleta o un ciclomotor de hasta 125 cc (permiso A1).

Si un menor conduce bajo los efectos del alcohol, la multa es de 500 euros (siempre que la tasa no supere los 0,50 mg/l) y conlleva la retirada de 4 puntos (salvo si lleva una bicicleta o un patinete eléctrico). Si supera los 0,50 mg/l de alcohol, la multa asciende hasta los 1.000 euros. Si un menor se niega a someterse a las pruebas de alcoholemia, la multa también será de 1.000

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control de la tasa de alcohol al volante ya que su consumo es el segundo factor que influye en los accidentes en carretera y el responsable del 28 % de los siniestros mortales.

La campaña que comenzó el pasado lunes y termino, supuestamente el domingo, sigue en marcha tal y como se puede ver en los diferentes paneles informativos que se distribuyen a lo largo y ancho de las autovías españolas. Una campaña en la que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensifica los controles de consumo de alcohol y otras drogas en las carreteras, con la colaboración de ls policías autonómicas y locales.