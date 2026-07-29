Multado con 200 euros tras sufrir una avería en verano, colocar correctamente la baliza v-16 pero no poner la placa de señalización V20: la Guardia Civil extrema la vigilancia

En tan solo unos días, son muchos los que cogerán el coche, abandonarán la rutina y pondrán rumbo a las merecidas vacaciones. Seguro que una gran cantidad de conductores cargan en su coche la bicicleta para poder practicar este deporte al aire libre.

Como novedad, este verano debes llevar sí o sí la baliza v-16, que entró en vigor el pasado 1 de enero envuelta en una polémica que aún continúa, pero que debes colocar sobre el capó en caso de avería en carretera para señalizar tu vehículo.

Si la Guardia civil detecta que no lo has colocado, recibirás una sanción de 80 euros. Pero, además, los usuarios que viajen con bicicletas también deben tener en cuenta llevar colocada y bien visible la v-20.

Tal y como explican desde Repsol, si transportas carga que sobresale por la parte trasera de tu vehículo, como un portabicicletas o equipaje de gran volumen, es obligatorio señalizarla con una placa de señalización V20. Esta placa reflectante garantiza que otros conductores puedan ver claramente las dimensiones reales de tu vehículo. La normativa establece que cualquier objeto que sobresalga de la parte posterior del vehículo debe estar debidamente señalizado con la placa V20. Esto incluye los portabicicletas que se instalan en la parte trasera del coche y que extienden la carga más allá del parachoques.

Si el portabicicletas lleva más de una bicicleta y sobresale lateralmente, la normativa exige que la carga no supere los 40 cm a cada lado del vehículo. En caso contrario, el transporte de bicicletas podría considerarse una infracción.

No llevar la placa V20 cuando sobresale una carga cuesta hasta 200 euros, no quita puntos del carné y puede implicar la inmovilización del vehículo.

Si decides llevar la bicicleta dentro del coche, lo primero es asegurarte de que no interfiera en la conducción. Debes mantener tu libertad de movimientos, el campo de visión y la atención en la carretera en todo momento. Esto implica, en muchos casos, abatir los asientos traseros e incluso desmontar alguna rueda para que encaje bien.

Así que llevar la bicicleta dentro del coche es legal, pero te pueden multar con 200 euros si la llevas suelta y sin asegurar, ya que la normativa sanciona llevar la carga mal acondicionada de forma peligrosa para los ocupantes. Debe ir atada a los puntos de anclaje del maletero o con cintas homologadas para que no se mueva ni se convierta en un proyectil en caso de frenazo. No puede quitar espacio para conducir bien ni bloquear la vista por los retrovisores o las lunas.