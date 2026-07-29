Los trabajadores de gasolineras confirman desembolso que van a tener que hacer los conductores de coches diésel en los próximas días por la Operación Salida: "Marca precio máximo"

Los carburantes han alcanzado su precio de venta máximo en más de tres meses a las puertas de la operación salida de agosto, con la gasolina suministrándose a 1,66 euros el litro, récord desde mediados de marzo, y el diésel a 1,75 euros, máximo desde abril.

El histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recoge que este martes - registro más actualizado- la gasolina se pagaba un 2,5 % más cara que hace una semana y un 15 % más que hace un mes.

Por su parte, el gasóleo se ha encarecido en las estaciones de servicio españolas un 4,1 % en una semana y un 16,2 % en el último mes.

Tras el regreso del IVA al 21 % después de más de tres meses al 10 %, el apoyo fiscal se concentra ahora en el impuesto especial de hidrocarburos, que se ha visto rebajado en 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos/litro en agosto y 5 céntimos/litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre.

De este modo, llenar un depósito de 55 litros de gasolina costaba este martes 91,24 euros y uno de diésel 96,25 euros. Hace un mes, cuando seguía vigente la rebaja fiscal a los carburantes, el de gasolina costaba de media 79,31 euros y el de gasóleo 82,83 euros.

Respecto a los últimos registros previos a la escalada bélica en Oriente Medio acontecida el pasado 28 de febrero que provocó un encarecimiento de los combustibles, la gasolina se vende en España un 12 % más cara. Asimismo, el precio del diésel ha subido en este tiempo un 21,8 %.

Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) reflejan que en los últimos siete días la gasolina se ha suministrado de media a 1,656 euros y el diésel a 1,736 euros por litro, lo que refleja la tendencia ascendente que ha registrado el precio de los carburantes en la última semana.

El diésel se llega a pagar a más de 2 euros por litro

Estos datos también señalan que la estación de servicio que suministró la gasolina más costosa de España este martes se encuentra en Mahón (Islas Baleares) y la vendió a 1,999 euros por litro.

Por su parte, la gasolina más barata se suministró en Torà (Lleida) a 1,378 euros por litro. En cuanto al diésel, el más caro superó el umbral de los 2 euros por litro y se vendió en Corral de Almaguer (Toledo) a 2,041 euros por litro, mientras que el más barato se registró en Aliaguilla (Cuenca) a 1,409 euros.

Por operador, tanto la gasolina como el gasóleo más costoso fue suministrado este martes por Moeve a 1,739 y 1,853 euros por litro, respectivamente.

En el caso de la gasolina es Repsol la segunda más cara, seguida de BP Oil, y en el gasóleo ambas operadoras se invierten los puestos y es BP Oil la segunda más cara.

Los más baratos fueron vendidos por la compañía de gasolineras de bajo coste Ballenoil a 1,578 y a 1,635 euros, respectivamente. Este encarecimiento prolongado de los combustibles continúa a las puertas de la segunda operación salida del verano, que comenzará el viernes 31 de julio según la Dirección General de Tráfico (DGT). La primera tuvo lugar del 3 al 5 de julio.