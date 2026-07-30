El BOE ya lo hace oficial y afecta a los ciclistas que salgan de ruta: confirma la salida de los de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial

Ahora que estamos en pleno verano y muchos pueden disfrutar de unas merecidas vacaciones, también es tiempo de aprovechar los días soleados y las jornadas que se alargan con luz natural para sacar la bicicleta y hacer tuta solos o con los amigos.

Y es que en estas fechas es habitual ver "grupetas" saliendo a dar una vuelta juntos. Por ello, los conductores deben extremar la precaución en carreteras secundarias. Las multas por adelantar mal a ciclistas en España son de 200 euros y conllevan la pérdida de 4 o 6 puntos en el carné de conducir, dependiendo de la gravedad de la maniobra y el peligro causado. Entre las infracciones destacan el no dejar 1,5 metros al sobrepasarlos o no reducir la velocidad de nuestro vehículo. No obstante, estas situaciones podrían tener las horas contadas...

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado luz verde a cambiar los arcenes por carriles bici en la Red Estatal. "Es necesario destacar el importante papel que el fomento de la movilidad activa y sostenible, y en particular el de la movilidad ciclista, ha adquirido en la actividad del departamento. Esto queda reflejado en diferentes líneas de trabajo y planes emprendidos en los últimos años, entre los que cabe destacar el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de diciembre de 2021, y más concretamente, la Estrategia Estatal por la Bicicleta, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021. Asimismo, la estructura orgánica básica del departamento, aprobada por Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, contempla dentro de las competencias de la Dirección General de Carreteras, el impulso y desarrollo de las iniciativas de movilidad ciclista en el ámbito de las carreteras del Estado. Dichas iniciativas deben garantizar el desarrollo de una red continua y segura que facilite la movilidad en bicicleta en los ámbitos urbano, periurbano e interurbano. Además, para garantizar la coherencia de las políticas en la materia, se deberá colaborar con el resto de las administraciones públicas competentes. Por todo ello, se han incluido en una disposición adicional los principios que deben regir la planificación, construcción y explotación de las vías ciclistas para que cumplan el objetivo de facilitar la movilidad en este medio de transporte sostenible y activo en condiciones de seguridad para todas las personas usuarias de la vía", explica el documento.

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"En carreteras multicarril y carreteras convencionales con una intensidad media diaria reducida en las que se considere especialmente conveniente incluir un itinerario ciclista o dar continuidad a uno ya existente, para la ejecución de vías ciclistas adyacentes a las carreteras del Estado podrán disminuirse o suprimirse los arcenes preexistentes, justificando que no se perjudican las condiciones de seguridad viaria o la adecuada explotación de la carretera".