La DGT aclara la multa que ponen los radares informativos que ya aparecen por ciudades y localidades de España: lo que ocurre cuando se pasa por encima de la velocidad obligatoria

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 31 de julio, el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con 5,6 millones de desplazamientos previstos. Durante todo el mes de agosto, se esperan 54,5 millones de movimientos por carretera de largo recorrido.

Según ha informado la DGT, el incremento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde al relevo entre quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones, junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Además, ha avisado de que seguirá la afluencia de vehículos tanto portugueses como magrebíes, estos últimos hacia las zonas de embarque. "Esta convergencia hará que las principales carreteras de salida de las grandes ciudades y los itinerarios hacia los destinos turísticos registren una elevada intensidad circulatoria", ha señalado.

Para ello, Tráfico desplegará todos los medios de control y vigilancia, entre los que destacan los radares fijos y móviles, helicópteros equipados con el sistema Pegasus, drones y cámaras instaladas en pórticos de carreteras para vigilar distracciones y uso de cinturón de seguridad. "El objetivo es detectar las principales infracciones al volante, reforzar el cumplimiento de las normas de circulación y contribuir a una movilidad más segura", ha advertido la DGT.

Pero, además de estos radares que miden la velocidad, la DGT también ha desplegado por diferentes ciudades y localidades los denominados radares pedagógicos o informativos. Estos radares al igual que el resto de cinemómetros con los que ya estás familiarizado, unos instrumentos diseñados para detectar la velocidad de los vehículos, ejercer de elemento disuasorio y contribuir a reducir la elevada siniestralidad de determinadas vías, explican desde RACE.

Sin embargo, a diferencia de los radares convencionales, cuyo objetivo principal es detectar y sancionar las infracciones, los radares pedagógicos hacen honor a su nombre y tienen una función más educativa y preventiva: es decir, informan y sensibilizan sobre la importancia de controlar la velocidad al conducir, pero no sancionan. Por otro lado, y para completar su función de seguridad, también pueden registrar datos estadísticos de tráfico tales como velocidades medias o máximas y la intensidad de vehículos. Su funcionamiento es relativamente simple, pero efectivo. Estos dispositivos constan de un sensor láser que mide, en tiempo real, la velocidad de los vehículos que se aproximan (a una distancia de entre 50 y 300 metros) y de una pantalla LED.

La presencia en las vías de este tipo de cinemómetros contribuye a reducir la velocidad media de los vehículos y, por ende, el riesgo de accidentes. Se instalan siempre en núcleos urbanos (especialmente allí donde el límite de velocidad es especialmente bajo o donde hay mayor afluencia de viandantes), travesías, tramos de carretera con un elevado índice de accidentes e incluso tramos en obra, y en lugares bien visibles, con el objetivo de maximizar el efecto informativo del mismo.

Eso sí, a diferencia de los primeros, su finalidad no es la de multar, sino simplemente la de informar y sensibilizar. Te contamos qué son y cómo funcionan.