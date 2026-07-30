Multado con 100 euros por tener una avería en carretera, indicar el accidente con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Llega el momento para muchos de coger las esperadas vacaciones de verano. La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este viernes y hasta el domingo el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026, periodo en el que prevé 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.

Durante todo agosto, el mes del año con mayor movilidad, se esperan 54,5 millones de viajes de largo recorrido, informa la DGT.

Tráfico ha diseñado itinerarios alternativos para evitar circular por la zona centro, que es la que más tráfico soporta, y aunque tiene todo preparado para que los desplazamientos se produzcan de forma fluida y segura, recuerda que necesita de la responsabilidad de todos los usuarios de las carreteras para lograrlo.

Recuerda que este verano como novedad está la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018.

En esta ocasión la DGT cree que es previsible que una parte de los viajes se adelanten al jueves ante la posibilidad de teletrabajar el viernes en determinados sectores.

El aumento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde a la coincidencia de tres flujos de tráfico. Este agosto ùede que sea el primero con permiso de conducir para muchos nuevos conductores quye se han sacado el eprmisdo de conducir en los meses anteriores.

Como explican desde RACE, hay multas de tráfico típicas de las que no se salvan algunos conductores noveles. La primera tiene que ver con la señal V-13 de conductor novel, conocida popularmente como la ‘L’, que deben llevar los conductores durante su primer año con el carnet de conducir para alertar a los demás de su proceso de aprendizaje y de falta de experiencia. La ley te obliga a situarla en la parte posterior izquierda del vehículo, en un sitio visible (no vale que la lleves tumbada en la bandeja trasera). Si no lo cumples, estarás cometiendo una infracción leve castigada con una multa de 100 euros.

Si tienes más de un año del carnet de conducir y conduces con la ‘L’, también podrías recibir una multa de 100 euros porque estarías haciendo creer al resto de conductores que eres inexperto novel cuando realmente no lo eres. Esta situación se suele producir, sobre todo, en el caso de conductores que comparten el mismo coche, como entre padres e hijos o entre hermanos, por lo que, si es tu caso, acuérdate de quitarla o ponerla, según corresponda.