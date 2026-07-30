Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia

El precio de los carburantes ha encadena esta semana su cuarta subida consecutiva y acumula ya un encarecimiento de más del 15%, tras decaer la rebaja del IVA al 10% a principios de este mes, lo que ha llevado a la gasolina y el diésel a registrar sus precios más caros para una operación salida de vacaciones de agosto desde 2023.

En concreto, en el precio medio del litro de gasolina, se ha incrementado esta semana casi un 4% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,644 euros, consolidándose así en máximos desde la semana del 23 de marzo.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,722 euros, tras encarecerse un 6,16% con respecto a la semana pasada, y se sitúa en niveles de principios de mayo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 94,71 euros, 15,73 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 78,98 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 90,42 euros, unos 8,53 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,89 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Pero ojo, que además de este encarecimiento que vas a notar en tu bolsillo en los próximos días, debes saber que puedes ser sancionado entro de la gasolinera dado que también es vía pública. Con la subida incesante de la gasolina, llenar el depósito de un turismo puede suponer un gran agujero en el bolsillo por lo que hay quien pueda tener la tentación de llenar el depósito e irse sin pagar. Esto, por supuesto, es sancionable. De hecho, está considerado como un delito leve de estafa si la cifra es menor de 400 euros (si es mayor el delito es grave y las penas se agravan), según aparece en el artículo 249 del Código Penal. Tendrá que pagar una cantidad diaria que ronda los 10 euros (puede variar según lo que considere el juez) durante un tiempo de uno a tres meses, además de las costas procesales y el dinero que no abonó en su momento en la gasolinera..

Además, echar gasolina con el motor encendido, además de ser muy peligroso, conlleva una sanción económica de 100 euros.