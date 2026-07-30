Multado con 200 euros por ir por debajo de 120 kilómetros en autovía pero ir solo conduciendo sin fijarse en la S-51: la Guardia civil extrema la vigilancia

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este viernes y hasta el domingo el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026, periodo en el que prevé 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.

Durante todo agosto, el mes del año con mayor movilidad, se esperan 54,5 millones de viajes de largo recorrido, informa la DGT.

Tráfico ha diseñado itinerarios alternativos para evitar circular por la zona centro, que es la que más tráfico soporta, y aunque tiene todo preparado para que los desplazamientos se produzcan de forma fluida y segura, recuerda que necesita de la responsabilidad de todos los usuarios de las carreteras para lograrlo.

Recuerda que este verano como novedad está la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018.

En esta ocasión la DGT cree que es previsible que una parte de los viajes se adelanten al jueves ante la posibilidad de teletrabajar el viernes en determinados sectores.

El aumento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde a la coincidencia de tres flujos de tráfico. Por una parte, el relevo entre quienes comienzan y terminan sus vacaciones junto con los desplazamientos habituales del fin de semana y además seguirá la afluencia de vehículos portugueses y magrebíes, estos últimos hacia zonas de embarque.

Esta convergencia hará que las principales carreteras de salida de las grandes ciudades y los itinerarios hacia los destinos turísticos registren una elevada intensidad circulatoria.

A la hora de conducir a nuevas ciudades hay que tener en cuenta que puede que existan algunas señales o normas de tráfico que no están en nuestro lugar de residencia habital. Se han incorporado 130 nuevos pictogramas que incluyen señales relacionadas con la movilidad sostenible (como vehículos de movilidad personal (como los patinetes eléctricos), zonas de bajas emisiones (ZBE) o pasos para ciclistas); señalización de animales (como las de paso de ganado o animales domésticos y las de zona atravesada con frecuencia por animales en libertad (ahora con el pictograma de un jabalí); de carriles especiales (como el VAO o el 2+1, de adelantamiento compartido); y señales informativas de puntos de repostaje, recarga de vehículos eléctricos o GLP.

La señal S-51, que indica que es un carril reservado para vehículos con alta ocupación (VAO), Indica uno o varios carriles destinados sólo a la circulación de vehículos con alta ocupación. En la imagen figura el número de personas a partir de las cuales se considera alta ocupación. Se trata de una señal con un fondo azul y vehículo blanco con dos ocupantes acompañado del símbolo "2+.

La multa por incumplir la señal S-51b (carril VAO con ocupación mínima, generalmente 2+ personas) es de 200 euros. Esta sanción se aplica por circular por carriles reservados con menos ocupantes de los exigidos, sin pérdida de puntos del carné.