Multado con 500 euros en verano por circular a 115 kilómetros por hora en autopista pero llevar a toda la familia en el coche: la Guardia civil extrema la vigilancia en los asientos

Agosto está a la vuelta de la esquina y con este mes llegan las esperadas vacaciones para millones de españoles. De hecho, este viernes, 31 de julio, el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con 5,6 millones de desplazamientos previstos. Durante todo el mes de agosto, se esperan 54,5 millones de movimientos por carretera de largo recorrido.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT,) el incremento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde al relevo entre quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones, junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Son muchos los que tiene el recuerdo de los viajes familiares a la playa o al pueblo en la cabeza. Coches hasta arriba de equipaje y todos apretados para acudir al destino de vacaciones en familia. Pero, mucho ojo, porque lo que antes era algo habitual en España ahora puede ser motivo de sanción y grave.

Seguro que sabes que en el coche no puedes llevar a más personas de las permitidas –cuidado con los coches pequeños homologados para cuatro ocupantes- pero lo que posiblemente desconozcas es que si incumples esta norma te pueden poner una multa de 80 euros. Si se supera el 50 por ciento el número de plazas autorizadas sin contar con el conductor la infracción pasa a considerarse como muy grave y te pueden sancionar con 500 euros, te pueden retirar el carnet de conducir durante tres meses y además te pueden quitar cuatro puntos del carnet.

Para facilitar la movilidad, Tráfico desplegará agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión, medios aéreos y equipos de mantenimiento, además de radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones y cámaras para controlar distracciones y el uso del cinturón de seguridad.

La DGT ha recordado que este es el primer verano en el que es obligatorio utilizar la baliza V-16 conectada para señalizar incidencias en carretera y destaca también la disponibilidad del teléfono 018 de atención a víctimas de siniestros viales, operativo desde abril para ofrecer orientación psicológica, social, legal y médica.

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No llevar este dispositivo supone una sanción de 80 euros a la que se le puede sumar otra de 200 si abandonamos nuestro coche sin llevar puesto el chaleco reflectante obligatorio.