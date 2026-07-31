Multa de 800 euros este verano y le inmovilizan el vehículo, pese a que circulaba a la velocidad adecuada: la Guardia Civil ya busca la etiqueta obligatoria

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes y hasta el domingo el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026, periodo en el que prevé 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Durante todo agosto, el mes del año con mayor movilidad, se esperan 54,5 millones de viajes de largo recorrido, 1,6 millones por las carreteras asturianas, informa la DGT.

En los próximos días confluirán en las carreteras quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Algo que se va a haber en muchos destinos de playa son los famosos patinetes. Ya sean propios o de alquiler para desplazarnos por nuestro lugar de veraneo, hay que saber que ahora tienen que cumplir una serie de medidas obligatorias si no queremos ser sancionados.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto 52/2026 que regula el funcionamiento del Registro de Vehículos Personales Ligeros, un paso clave para hacer efectiva la obligación de asegurar los vehículos de movilidad personal (VMP), conocidos popularmente como patinetes eléctricos.

A partir de ahora, estos vehículos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Vehículos que gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT). La puesta en marcha del registro da cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley 5/2025, de 24 de julio, que modificó la normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor para incluir a los VMP.

Por otro lado, se encuentran los VMP que no disponen de certificado de circulación. Estos vehículos, que no cumplen los requisitos técnicos actuales y carecen de placa de marcaje, podrán seguir circulando en régimen transitorio hasta el 22 de enero de 2027. No obstante, también deberán inscribirse en el registro y contar con el seguro obligatorio. En este caso, bastará con adjuntar documentación básica como la factura, la ficha técnica o una fotografía del vehículo.

Una vez obtenido el certificado de inscripción, todos los VMP deberán portar una etiqueta identificativa con el número único asignado. Esta etiqueta podrá adquirirse en un manipulador de placas habilitado y deberá colocarse en el porta-identificador del vehículo o, en el caso de los no certificados, en un lugar visible.

El incumplimiento de la obligación de asegurar un VMP conllevará sanciones económicas. Carecer de seguro podrá ser multado con entre 202 y 610 euros, mientras que circular sin él supondrá multas de entre 250 y 800 euros, en función de si el vehículo es considerado VMP o vehículo a motor según la ley.