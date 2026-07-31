Multado con 200 euros en la operación salida del verano por circular a la velocidad obligatoria en carretera pero no fijarse en la señal s-13: la Guardia civil ya extrema la vigilancia

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 31 de julio, el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con 5,6 millones de desplazamientos previstos. Durante todo el mes de agosto, se esperan 54,5 millones de movimientos por carretera de largo recorrido.

Según ha informado la DGT, el incremento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde al relevo entre quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones, junto con los desplazamientos habituales del fin de semana. El operativo de la DGT contempla vigilancia, regulación del tráfico y medias para aumentar la capacidad de la vía, con el apoyo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal de los Centros de Gestión de Tráfico, de la Unidad de Medios aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Uno de esos 'vigilantes' es el helcóptero Pegasus, los ojos de la DGT desde el aire. A unos 1.000 pies de altura, algo más de 300 metros, las 'Abejas' de la UMA vuelan siempre con un piloto y un operador de cámara, y este es “siempre funcionario de la DGT o de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil”, explica Juan Manuel Gamo. La coordinación entre ambos miembros de la tripulación es fundamental para cumplir con su labor, “porque el objetivo es que los ciudadanos lleguen antes a sus destinos y que lleguen sanos”, explica Alejandro Suárez, jefe de la Unidad de Medios Aéreos .

Desde las cámaras de Pegasus los operarios pueden detectar qué se hace dentro del coche. Tal y como explican los expertos de RACE, usar el móvil al volante es una falta grave según recoge el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación.

Antes de la llegada de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial implicaba una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022 la retirada de puntos por conducir con el móvil sube hasta los seis. Si el pago se hace en los 20 días posteriores a la notificación de la multa, entonces la cuantía es de 100 euros, aunque los puntos retirados son los mismos.

Además, la multa por saltarse un paso de cebra (infracción grave) y que en la mayoría de los casos está señalizado con la señal S-13, es de 200 euros (100 con importe reducido). Una infracción que también detecta el Pegasus y que es de las más sancionadas por esta cámara de vigilancia que emplea la DGT.