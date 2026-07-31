El radar que ya funciona en España para la operación salida del verano y es el más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en solo 72 horas

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 31 de julio, el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con 5,6 millones de desplazamientos previstos. Durante todo el mes de agosto, se esperan 54,5 millones de movimientos por carretera de largo recorrido.

Según ha informado la DGT, el incremento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde al relevo entre quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones, junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

El operativo de la DGT contempla vigilancia, regulación del tráfico y medias para aumentar la capacidad de la vía, con el apoyo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal de los Centros de Gestión de Tráfico, de la Unidad de Medios aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Para ello, Tráfico desplegará todos los medios de control y vigilancia, entre los que destacan los radares fijos y móviles, helicópteros equipados con el sistema Pegasus, drones y cámaras instaladas en pórticos de carreteras para vigilar distracciones y uso de cinturón de seguridad. Para seguir concienciando a la ciudadanía de la importancia de respetar la velocidad por la vía en la que se circula, así como controlar los accidentes por ir demasiado rápido, la DGT ha implantado este año radares móviles con ruedas, más conocidos como radares carro y utilizados principalmente en Francia para controlar tramos de riesgo como las zonas de obras. Así lo contaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"El objetivo de estos nuevos radares no es otro que reducir la siniestralidad en las carreteras catalanas, un objetivo que se traduce en este decenio 2020-2030 en reducir al 50% las víctimas mortales por accidente de tráfico. De hecho, en los tramos donde ya se ha instalado un cinemómetro, la siniestralidad ha bajado entre el 65% y el 80%. Con la movilidad y la autonomía que caracterizan a estos dispositivos, el SCT podrá controlar el exceso de velocidad en cualquier vía y, de este modo, cubrir más territorio para frenar la dispersión actual de la accidentalidad", explican desde Tránsit,

"Para determinar en qué puntos se situarán los carros radar, Trànsit ha elaborado un estudio en el cual se han analizado los tramos donde se concentra más accidentalidad y que servirá para elegir las ubicaciones. Estos cinemómetros móviles se situarán al margen de la carretera y, por lo tanto, serán visibles para los conductores. Por otro lado, los aparatos serán más resistentes, puesto que se han construido con una carcasa a prueba de vandalismos. Los primeros dos radares en remolque se colocarán inicialmente en la C-31 (en el kilómetro 196, en Bellvitge, sentido Castelldefels) y en la AP-7 (en el kilómetro 141, en Santa Perpètua de Mogoda, sentido Tarragona), tramos que registran habitualmente una elevada accidentalidad".

Los dos primeros 'carro radares' que se activaron en Catalunya -en la AP-7, en Santa Perpetua de la Mogoda, en sentido Tarragona, y en la C-31 en Bellvitge, en sentido Castelldefels- multaron en los tres primeros días a 9.980 conductores por exceso de velocidad. El responsable del Interior ha agregado que en Francia tienen "más de un centenar" para "controlar tramos de riesgo".