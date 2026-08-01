Bajada obligatoria a 30 kilómetros por hora para circular desde este 1 de agosto para los coches: se confirma el adiós a los vehículos con etiquetas B y C

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado la situación 2, de aviso, por contaminación por ozono y restringirá la velocidad máxima en el área de la Zona de Bajas Emisiones y calles limítrofes a 30 kilómetros por hora a partir de este sábado, 1 de agosto.

Fuentes municipales han recordado en un comunicado recogido por Europa Press que Valladolid registra un episodio de "alta concentración de ozono troposférico en la atmósfera" en los últimos días que atribuye "posiblemente" a la proximidad a los incendios forestales de las provincias limítrofes de Ávila, León o Zamora, que "da lugar a valores que superan los umbrales en el Plan de Acción aprobado por este Ayuntamiento de Valladolid".

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que ayer jueves se han registrado valores superiores a 120 microgramos por metro cúbico de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) por tercer día consecutivo.

De acuerdo con el Plan de Acción se declara la 'Situación 2, Aviso' , y por ello se establece, a partir de este sábado, 1 de agosto, como medida de restricción la reducción de la velocidad a 30km/h en el interior de la ZBE, así como en el viario de doble carril en la 'frontera' de la ZBE, que incluye a vías como Paseo Isabel La Católica, San Quirce, Rondilla de Santa Teresa, Gondomar, Ramón y Cajal, Colón, Cardenal Mendoza, Miguel Iscar, Maria de Molina y Doctrinos.

En este caso, al igual que la pasada semana, no se opta por otra de las medidas previstas en el plan de acción, el cierre al tráfico para todos los vehículos con etiquetas B y C en el área de la ZBE que no sean de residentes en el centron.

También a partir de este sábado se establece la gratuidad de los aparcamientos disuasorios y el refuerzo de las líneas de Auvasa (sobre todo las de origen y destino a la ZBE), así como la dotación de bicicletas disponibles, en función de la demanda.

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Estas medidas "podrán ser revisadas en función de la evolución del episodio durante los siguientes días". Cabe recordar que la multa por entrar de forma indebida en una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es de 200 euros, cantidad que se reduce a 100 euros si se paga pronto. No quita puntos del permiso de conducir.