Multado con 200 euros después de aparcar junto a la zona azul en verano: llevaba la baliza v-16 en la guantera pero no tenía a la vista la v-15

La gran operación salida de vacaciones de agosto arrojará, un año más, nuevos máximos, tanto de viajeros como de oferta de medios de transporte, de tarifas y con los combustibles en sus cifras más altas de los últimos tres meses.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas entre el viernes y el domingo, y durante todo el mes calculan 54,5 millones de viajes de largo recorrido.

El arranque del mes más vacacional -según los datos de Obervatur, un 36 % de los españoles toma su descanso en agosto- se produce con los carburantes en sus máximos de los últimos tres meses: la gasolina se paga a una media de 1,66 euros por litro y el diesel a 1,75 euros.

Una de las novedades este evranoe s la famosa baliza v-16. En caso de tener un accidente el carretera el conductor debne señalizar su vehículo con este dispostivo o se arriesga a una sanción de 80 euros.

El verano es momento de relax, descanso y olvidar la rutina diairia pero, en algunas localidades españoleas también lo puede ser de atascos, mmucho movimiento y la dificultad para aparcar. Y es que hay que tener mucho cuidado dónde se estaciona nuestro vehículo, aunque sea para hacer una para corta. Muchas veces, cuando tenemos mucha prisa, se deja el vehículo en una plaza de minusválidos. Cuando aparcas de forma incorrecta en una plaza de alguien que tiene movilidad reducida ‘sólo un momento’ para hacer algún recado debes recordar que con tu gesto estás poniéndole las cosas difíciles a esa persona que necesita ese espacio reservado. Por eso, recuerda que te pueden poner una multa por aparcar en una plaza reservada para una persona con movilidad reducida, explican desde RACE.

Las plazas de usuarios con movilidad reducida son necesarias para aquellas personas a las que les supone un esfuerzo desplazarse a un punto en concreto. Precisamente, existen esas plazas reservadas porque están más próximas a un hospital, un centro comercial, un supermercado o incluso a una vivienda. De hecho, hay plazas que incluyen la matrícula del coche del afectado en la señal vertical, lo que les da el derecho a ser los únicos que pueden utilizar dicha plaza; ningún otro usuario, incluido cualquier otra persona con movilidad reducida, la puede utilizar.

Estas plazas tienen otra peculiaridad, y es que son más anchas que los demás aparcamientos de la calle. Esto es porque en ciertas ocasiones las personas necesitan más espacio para bajarse del vehículo, por ejemplo, para colocar su silla de ruedas o para bajarse del coche con las muletas. De ahí que necesiten esa plaza especial. La multa por aparcar en este tipo de plazas es de 200 euros con la posibilidad de reducirse a la mitad (100 euros) con el descuento por pronto pago. Una norma que también afecta a los usuarios de motocicletas. Solo está permitido aparcar a los vehículos que cuentan con la señal v-15 o, lo que es lo mismo, que tenga la tarjeta de usuario con discapacidad.