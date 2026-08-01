Multado con 200 euros tras la operación salida del verano por tener una avería, colocar la baliza v-16 pero no llevar la 'galleta' en el maletero: la Guardia civil revisa los maleteros

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde ayer viernes hasta el domingo el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026, periodo en el que prevé 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Durante todo agosto, el mes del año con mayor movilidad, se esperan 54,5 millones de viajes de largo recorrido, 1,6 millones por las carreteras asturianas, informa la DGT.

En los próximos días confluirán en las carreteras quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones junto con los desplazamientos habituales del fin de semana. El operativo de la DGT contempla vigilancia, regulación del tráfico y medias para aumentar la capacidad de la vía, con el apoyo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal de los Centros de Gestión de Tráfico, de la Unidad de Medios aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Este verano, como novedad, está la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera. Pero, ojo, ya que no es la única medida que debes llevar en el coche en caso de avería o accidente.

En caso de tener un pinchazo, el anexo XII del Reglamento General de Vehículos establece que los coches pueden llevar una rueda de repuesto o rueda de uso temporal (conocida como rueda de galleta), junto con las herramientas necesarias para su cambio; un kit repara pinchazos compuesto por un spray sellante y un compresor o neumáticos runflat, que permiten circular durante unos 100 km tras un pinchazo.

Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación anti pinchazos que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo neumático. El sellado líquido funciona a modo de spray, inyectando el líquido y creando así una barrera protectora en el interior del neumático que sella el pinchazo.

El kit repara pinchazos, aunque puede ser útil en situaciones puntuales, tiene el inconveniente de que no siempre es efectivo, especialmente en caso de reventón o daños graves en el neumático. No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.