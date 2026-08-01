Multado con 200 euros en plena operación verano por tener una avería, colocar bien la v-16 pero no tener a la vista la señal v-19: la Guardia civil extrema la vigilancia

La operación salida del verano , la segunda después de la de julio, ha dado comiendo este viernes de forma oficial. Y lo ha hecho con retenciones y accidentes que han complicado este viernes por la tarde la circulación en varios puntos de España, durante las primeras horas del segundo dispositivo especial.

Durante todo agosto, el mes del año con mayor movilidad, se esperan 54,5 millones de viajes de largo recorrido, informa la DGT.

En los próximos días confluirán en las carreteras quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Tráfico ha diseñado itinerarios alternativos para evitar circular por la zona centro, que es la que más tráfico soporta, y aunque tiene todo preparado para que los desplazamientos se realicen de forma fluida y segura recuerda que necesita de la responsabilidad de todos los usuarios de las carreteras para lograrlo.

Este verano como novedad está la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar incidencias en carretera. Tener una avería y no señalizar correctamente con este dispositivo puede suponer una multa de 80 euros. Pero, ojo, porqué también debes llevar la v-19 perfectamente visible y a la vista.

Este indicativo es el que muestra que nuestro coche ha pasado correctamente la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y es apto para circular. La Ley de Seguridad Vial es bastante clara al respecto: no se puede circular con la ITV caducada incluso aunque hayas pedido una cita previa. Es ilegal y conlleva una multa de 200 euros (100 euros por pronto pago dentro de los 20 días naturales desde que recibiste la multa). Peor es todavía si circulas con la ITV negativa. En ese caso, la multa es de 500 euros, explican los expertos en RACE. Además, los agentes de tráfico también puede llevar a cabo la inmovilización del vehículo.

Con la ITV se revisa que el coche esté en buen estado y para eso hay establecidos unos plazos de comprobación. Si se sobrepasan, la seguridad del propio conductor y la de los demás conductores se va a ver comprometida por la falta de previsión del dueño del vehículo.

De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) normalmente envía una carta al domicilio del propietario del vehículo para avisarle con tiempo de cuándo va a caducar la ITV, para que realice la inspección y solicite una cita previa con margen. De hecho, la ITV se puede pasar hasta 30 días antes del vencimiento y en la tarjeta ITV de tu coche no se va a adelantar el plazo de la inspección para la siguiente vez. Por ejemplo: si tu coche tiene que pasar por primera vez la ITV el 18 de marzo de 2026 y vas a la inspección el 18 de febrero de 2026, la siguiente fecha de inspección que constará será el 18 de marzo de 2030, aclaran desde RACE.