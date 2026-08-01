Multado con 600 euros e inmovilización del vehículo hasta que "se regularice" por no llevar la nueva pegatina: la Guardia Civil ya lleva vehículos al depósito tras la norma del BOE

Los vehículos de movilidad personal (VMP) deben contar ahora con un seguro de responsabilidad civil, estar identificados y figurar en el nuevo Registro de Vehículos Personales Ligeros puesto en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT). El objetivo es que, si se produce un accidente, exista una cobertura que responda frente a posibles daños personales o materiales a terceros.

Dada es su importancia, que diferentes ayuntamientos ya están realizando controles policiales para detectar que los usarios de los VMP viajan con vehículos en regla.

La Policía Local de Paterna ha inmovilizado cerca de 50 patinetes eléctricos y ha interpuesto 80 denuncias durante los meses de junio y julio por incumplir la normativa dentro de la campaña de intensificación de las actuaciones de control sobre los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Tras varios años desarrollando campañas de información y sensibilización, tanto en la vía pública como en centros educativos, y una vez consolidada la entrada en vigor de la nueva normativa estatal que regula estos vehículos, la Policía Local está llevando a cabo controles específicos para verificar que los usuarios cumplen con todas las obligaciones legales.

En este sentido, los agentes están denunciando aquellos vehículos que circulan sin el correspondiente certificado de circulación, sin la etiqueta identificativa obligatoria o sin el seguro exigido por la normativa.

Las inmovilizaciones se están realizando sin repercutir a sus propietarios los costes de retirada mediante grúa ni de estancia del vehículo, siempre que procedan a regularizar su situación administrativa.Las sanciones por no disponer de seguro pueden variar según el caso, pero las multas pueden situarse entre los 200 y los 800 euros. Además, si el vehículo no tiene cobertura, el propietario tendrá que asumir personalmente los daños materiales o personales que se produzcan.

La Teniente Alcalde de Interior, Nuria Campos ha destacado al respecto que "nuestro objetivo es garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública y favorecer una convivencia responsable entre peatones, ciclistas, conductores y usuarios de vehículos de movilidad personal".

En este sentido, Campos también ha recordado que "la Policía Local lleva años desarrollando una importante labor pedagógica e informativa para que los ciudadanos conozcan la normativa antes de iniciar esta fase de control más exhaustiva. Apostamos por una movilidad sostenible, pero siempre desde el cumplimiento de las normas y el respeto a la seguridad vial".

Paterna fue uno de los primeros municipios en adaptar su Ordenanza Municipal de Tráfico al uso de los Vehículos de Movilidad Personal. Ya en 2021 incorporó medidas dirigidas a reducir los riesgos asociados a su circulación, estableciendo, entre otras cuestiones, la obligatoriedad del uso del casco y del chaleco reflectante, así como la prohibición de utilización por menores de 15 años.