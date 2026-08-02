Adiós a la etiqueta B en las zonas ZBE del centro de la ciudad: circular sale caro con multas de 200 euros

Las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE), al igual que la baliza v-16, no han extado exentas de polémica desde su obligatoriedad. Málaga fue una las ciudades en las que comenzó a funcionar, aunque parece que, por lo menos este año, se va a flexiblizar la circulación de vehículos que no tengan etiqueta ECO o 0.

"Los coches con etiqueta B podrán seguir circulando por Málaga durante 2026 y, en general, podrán acceder sin restricciones a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Sin embargo, la situación cambiará a partir del 30 de noviembre de 2026, cuando entren en vigor nuevas limitaciones para los vehículos con este distintivo ambiental que no estén domiciliados en la ciudad", explican los expertos de RACE. Aunque los coches con etiqueta B podrán seguir accediendo a la ZBE de Málaga durante la mayor parte de 2026, el Ayuntamiento ya ha fijado un calendario para endurecer progresivamente las limitaciones a este distintivo ambiental. El principal cambio llegará el 30 de noviembre de 2026. Desde esa fecha, los vehículos con etiqueta B solo podrán acceder a la ZBE si ya estaban domiciliados en Málaga antes de la entrada en vigor de las nuevas restricciones.

En la práctica, esto significa que dos coches idénticos con etiqueta B podrán recibir un trato distinto únicamente por el municipio en el que estén registrados. Un conductor de Málaga que tenga su vehículo domiciliado en la ciudad podrá seguir accediendo a la ZBE, mientras que otro conductor procedente de otro municipio podría encontrarse con restricciones de acceso al entrar en el perímetro afectado.Entrar en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga sin cumplir las condiciones de acceso puede salirte caro, ya que te supondrá tener que afrontar una multa de 200 euros. Estas sanciones están consideradas como infracciones graves dentro de la Ley de Tráfico, aunque no implican pérdida de puntos del carné.

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha informado de que "la Policía Local ha remitido a Gestrisam 11.712 denuncias relativas a infracciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones" en dos meses y ha acusado al PP de "no haber hecho los deberes en movilidad". En concreto, ha precisado que "durante el mes de diciembre fueron 6.212 denuncias mientras que en enero fueron 5.499 denuncias".

"Estos datos vienen a corroborar lo que ya indicábamos, y es que el equipo de Gobierno del Partido Popular está más preocupado por el régimen sancionador y el afán recaudatorio, que por la movilidad sostenible en la ciudad o poner en marcha una Zona de Bajas Emisiones que tenga, a su vez, herramientas reales y eficaces para que los trabajadores y las trabajadoras puedan desplazarse para ir y acudir a su puesto de trabajo, o tengan aparcamientos disuasorios donde dejar su vehiculo si vienen de otros municipios de la provincia", ha agregado.

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En suma, ha dicho, "estamos viendo que la Zona de Bajas Emisiones, tal y como la ha diseñado y puesta en marcha el Partido Popular, adolece de toda una serie de medidas en materia de movilidad sostenible que no se han puesto en marcha y que hoy están generando un grave perjuicio, incluso situaciones discriminatorias a determinados colectivos sociales".