Importante multa de 200 euros por llevar la baliza V16 pero no cumplir con la normativa de la DGT: la Guardia Civil se pone seria con los asturianos
Muchos conductores desconocen esa norma
El Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska aseguró hace varios días que la Guardia Civil de Tráfico va a esperar unos días para multar a los conductores que no lleven en su guantera del coche la baliza V16 que desde el 1 de enero es obligatoria para señalizar los lugares en los que se producen accidentes de tráfico. Se entiende que se necesita un “período de adaptación” a pesar de que la medida de la obligatoriedad de esta baliza fue anunciada hace ya meses. No sin polémica, por otra parte.
Fueron muchos los conductores que en su día se quejaron de que la Dirección General de Tráfico fuera a obligar a instalarse un sistema como la baliza V16 que cuesta una cantidad importante (unos 40 euros pero llegó a superar los 60) para sustituir los triángulos. Hubl incluso quién aseguró que era menos segura por dos razones:
- Se ve desde menos distancia que los triángulos
- Obliga a indicar tu posición en un mapa en internet
Fue precisamente este último punto el que más dudas de seguridad generó. Muchas de las balizas V16 que se comercializaron al principio (cuando se tuvo conocimiento de su obligatoriedad) no estaban homologadas. Por lo que tuvieron que ser sustituidas por otras que sí dieran aviso a la Dirección General de Tráfico en caso de accidente. Esa conectividad es la que muchos usuarios criticaron en su día. “Cuando más vulnerable eres que estás tirado con el coche te obligan a poner tu posición en un mapa”, señalaron varios conductores a través de las redes sociales.
Y es que ahí radica una de las principales novedades que todo conductor debe saber: es absolutamente prescindible que la baliza esté no solo homologada sino conectada a internet. “Hay que activarla conectándose automáticamente a la plataforma DGT 3.0, lo que implica escanear el código QR y vincularla con una app como Incidence APP o webs como validatuv16".
Es importante tenerlo en cuenta porque sino puedes llegar a enfrentarte a una mula de 80 euros en el caso de que no pase nada o de 200 euros si tienes un accidente y la baliza no está bien homologada o conectada con la Dirección General de Tráfico.
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