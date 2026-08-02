La multa de 200 euros que van a recibir los conductores que circulen por la A-2 viajando solos: la Guardia Civil extrema la vigilancia dentro del vehículo

El nuevo carril Bus-VAO de la A-2 comenzará durante este mes de agosto su fase de pruebas entre Madrid y Torrejón de Ardoz, que se desarrollará de manera progresiva hasta la primera semana de septiembre con el objetivo de comprobar el funcionamiento de todos los sistemas instalados y facilitar que los conductores se familiaricen con la nueva señalización y sus normas de utilización.

La Dirección General de Tráfico (DGT), la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y el Ayuntamiento de Madrid pondrán así a prueba la nueva infraestructura una vez finalizadas las obras para su implantación.

Aunque el carril izquierdo de cada sentido de la A-2 ha sido habilitado entre Madrid y Alcalá de Henares, en esta primera fase llegará únicamente hasta Torrejón de Ardoz, tanto durante el periodo de pruebas como posteriormente en su funcionamiento. Su extensión hasta Alcalá se llevará a cabo en una segunda fase.

En total, la infraestructura preparada para el Bus-VAO se extenderá a lo largo de unos 19 kilómetros y busca facilitar el acceso a Madrid a quienes opten por desplazarse en transporte público o compartan vehículo privado.

A diferencia de otros carriles de alta ocupación, este Bus-VAO no cuenta con una separación física respecto al resto de la calzada. El sistema permite habilitar tecnológicamente el carril izquierdo de cada sentido de la autovía para que funcione como Bus-VAO durante las horas punta y vuelva a ser un carril de libre circulación durante el resto de la jornada.

Durante la primera semana de agosto, el carril Bus-VAO permanecerá operativo entre las 7 y las 9 horas en ambos sentidos. A partir de la siguiente semana y hasta que concluya la fase de pruebas, seguirá activándose entre las 7 y las 9 horas en ambos sentidos y añadirá una segunda franja, entre las 15 y las 17 horas, en sentido salida de Madrid.

Según ha recordado la DGT, podrán circular por este carril los autobuses, los vehículos con dos o más ocupantes, independientemente de su sistema de propulsión, las motocicletas y aquellos vehículos que estén expresamente autorizados, entre ellos los de emergencias.

De este modo, los vehículos eléctricos tampoco podrán utilizar el Bus-VAO con un único ocupante cuando se encuentre activado, ya que deberán cumplir el mismo requisito mínimo de ocupación que el resto de turismos.

Cabe señalar que el cumplimiento de las condiciones de circulación estará vigilado mediante equipos de lectura de matrículas y sistemas de detección de la ocupación de los vehículos.

Así, los sistemas permitirán controlar que los turismos que utilicen el carril cuentan con el número mínimo de ocupantes exigido y que los conductores respetan los puntos establecidos para incorporarse y abandonarlo.

De este modo, podrán ser sancionados los conductores que utilicen el carril sin cumplir los requisitos de ocupación establecidos o aquellos que entren y salgan de él por lugares distintos de las zonas habilitadas.

Durante esta fase de pruebas se supervisará además el comportamiento de los distintos sistemas instalados, la evolución del tráfico y el grado de cumplimiento de las normas antes de la puesta en funcionamiento ordinario del Bus-VAO.

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La multa por circular indebidamente por un carril Bus-VAO (por ejemplo, ir solo en el coche sin los ocupantes mínimos exigidos o sin la señalización adecuada) es de 200 euros. Esta infracción no conlleva la pérdida de puntos del carnet de conducir.