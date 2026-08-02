Multado con 600 euros un conductor que circulaba a la velocidad obligatoria pero se topó con la campaña que está llevando a cabo la DGT: la Guardia civil extrema la vigilancia

Solo quedan unas hora para que de por finalizado el el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con 5,6 millones de desplazamientos previstos. Durante todo el mes de agosto, se esperan 54,5 millones de movimientos por carretera de largo recorrido.

Según ha informado la DGT, el incremento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde al relevo entre quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones, junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Además, ha avisado de que seguirá la afluencia de vehículos tanto portugueses como magrebíes, estos últimos hacia las zonas de embarque. "Esta convergencia hará que las principales carreteras de salida de las grandes ciudades y los itinerarios hacia los destinos turísticos registren una elevada intensidad circulatoria", ha señalado. El operativo de la DGT contempla vigilancia, regulación del tráfico y medias para aumentar la capacidad de la vía, con el apoyo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal de los Centros de Gestión de Tráfico, de la Unidad de Medios aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Este verano, como novedad, está la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018.

Además, la DGT también está realizando diferentes controles de alcoholemia y drogas en las carreteras. Recientemente, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha detectado a un total de 4.094 conductores que han dado positivo en alcohol o drogas en la última campaña de vigilancia y control, que ha llevado a cabo entre los días 13 y 19 de julio.

Según ha informado este jueves la Dirección General de Tráfico (DGT), los agentes realizaron 218.949 pruebas de alcohol y drogas, de las que 4.094 dieron un resultado positivo (2.259 en alcohol y 1.835 en drogas). "Esto supone que 585 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol o drogas", ha destacado el departamento que dirige Pere Navarro, que ha detallado que un total de 3.642 positivos (casi el 89% del total) fueron localizados en controles preventivos y el resto tras la comisión de infracciones, por estar implicados en siniestros o por presentar síntomas.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil continuarán realizando pruebas de alcohol y drogas a cualquier hora del día y en cualquier carretera, con el objetivo de disuadir a los conductores de ponerse al volante después de haber consumido estas sustancias. Las multas por alcohol y drogas al volante en España cuestan entre 500 y 1.000 euros, además de la retirada de 4 a 6 puntos del carné. Si superas ciertos límites, la sanción pasa a ser un delito penal con penas de cárcel. Puedes consultar los detalles oficiales en la Dirección General de Tráfic