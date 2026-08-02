Si tienes esta app descargada en el móvil hasta 30.000 euros de multa por parte de la Guardia Civil
Los agentes han intensificado los controles
La Guardia Civil de Tráfico acaba de dar un paso en más en la lucha contra la ciberdelincuencia. Los agentes de la Benemérita han puesto su objetivo en las últimas semanas en las aplicaciones que usan los conductores de todo el país para avisarse entre si de los controles que establecen los agentes en las carreteras de toda España.
Era algo que ya se sospechaba pero que ahora está “negro sobre blanco”. El hecho es que desde hace tiempo se sabe que es ilegal que se usen las aplicaciones de conducción para avisar a otros conductores de la presencia de controles de la Guardia Civil. Pero era algo en lo que tampoco se había hecho demasiado hincapié. Hasta ahora.
La Guardia Civil denunció hace varios días a una mujer en Ibiza por “hacer uso no autorizado de los datos de miembros y fuerzas de seguridad del estado”. Todo empezó en un control rutinario de tráfico que se estaba realizando en las islas Baleares. Los agentes le dijeron el alto a un turismo que en ese momento estaba ocupado por dos mujeres. Las ahora denunciadas cumplieron sus órdenes y, a continuación, reanudaron la marcha. Poco después los funcionarios notaron que el flujo de vehículos había disminuido considerablemente y que los conductores tomaban un camino paralelo (vecinal) para evitar cruzarse con ellos.
Fue entonces cuando los funcionarios del orden se dieron cuenta de que había un grupo de Telegram (cuyo supuesto fin era comunicar incidencias en las carreteras) en donde las mujeres de Ibiza habían alertado del control. Una vez que localizaron a la conductora responsable de la filtración le pusieron una denuncia que puede llegar incluso a los 30.000 euros.
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