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Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Una sanción "muy grave" que puede llegar hasta los 10.400 euros

Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia

A.D.

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Manuel Riu

Hoy 5 de julio culmina la Operación Salida del verano. Un dispositivo que finalizará a las 24 horas de este domingo tras producirse, aproximadamente, 4,8 millones de desplazamientos por carretera, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según ha informado este martes la DGT en un comunicado, entre el 1 de julio y el 31 de agosto se esperan más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, de los que 49,7 se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto.

La Operación Verano 2026 estará integrada por cuatro grandes operaciones especiales: la primera operación especial de verano, del 3 al 5 de julio (finaliza esta noche); la operación especial 1 de agosto, del 31 de julio al 2 de agosto; la operación especial 15 de agosto, del 14 al 16 de agosto y la operación retorno, del 28 al 31 de agosto.

Como novedad, este año el dispositivo de verano incorpora una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse de sol del próximo 12 de agosto, que previsiblemente generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del 100 %, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación.

Aunque este fenómeno podrá observarse desde todo el territorio nacional, solo será visible en su totalidad en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

Y eso no es todo. Coincidiendo con el incremento de la movilidad, la DGT reforzará la vigilancia sobre aquellos factores asociados a una mayor siniestralidad. Se mantendrá la campaña de vigilancia de motocicletas en fines de semana y, entre los días 13 y 19 de julio, se desarrollará la campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas. Cabe recordar que el pago de una multa por consumo o tenencia de drogas ilícitas en espacios o establecimientos públicos que establece la LPSC, en el artículo 39 para las infracciones graves, oscila entre 601 y 30.000 euros. El grado mínimo de la multa por la “infracción grave” va desde 601 hasta 10.400 euros.

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Además, entre el 17 y el 23 de agosto, se llevará a cabo una nueva campaña específica de control de velocidad, un factor de riesgo que está presente en más del 20 % de los casos con víctimas mortales.

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