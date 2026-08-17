Multado con 200 euros y retirada de 4 puntos en el carné de conducir por llevar la sillita del coche a contramarcha apoyada en el asiento delantero: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano

Utilizar o colocar correctamente la sillita del coche de nuestros hijos sigue siendo una asignatura pendiente en España. A pesar de que los sistemas de retención infantil (SRI) reducen a cerca del 70% la posibilidad de que un niño muera en caso de accidente, la OMS estima que entre un 30 y un 60% de estos dispositivos se utilizan mal. La última campaña especial desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT), en el marco de la operación verano, arroja cifras muy negativas: 458 menores viajaban sin protección.

"Todos los conductores saben que la norma les obliga a que, si viajan con niños, estos deben usar un SRI adecuado, pero aún hoy hay quien esgrime todo tipo de excusas para saltarse esta medida de seguridad vial básica", advierte la DGT. “Resulta paradójico, pero los mismos padres que llevan a sus hijos sin sillita porque el trayecto a recorrer es corto jamás les dejarían pisar la playa sin una buena capa de protector solar. La diferencia es que hemos oído hablar hasta la saciedad de las consecuencias de exponerse al sol sin protección, mientras que en seguridad vial el mensaje de prevención hace tiempo que no se difunde”, afirman los expertos de AESVi.

En el otro extremo se encuentran los adultos que sí instalan SRI, pero los usan mal. Según los datos del Proyecto Baseline 2023, en el que participaron 18 países de la Unión Europea, en España sólo el 46 % de los niños que viajan en turismos, entre semana y de día, viajan de forma correcta en este dispositivo. Un porcentaje que pone de manifiesto la poca conciencia que aún existe sobre el riesgo que supone que un niño viaje en un dispositivo mal escogido o mal instalado.

La distancia adecuada

Uno de los errores más comunes en el uso es el espacio que requiere la sillita. La distancia entre asientos en las sillas que se instalan a favor de la marcha nunca debería ser inferior a 80 cm. Por su parte, los modelos que se instalan en sentido contrario a la marcha nunca se deben apoyar ni bloquear con el asiento delantero, una práctica bastante habitual entre los conductores. No llevar a los niños en sillita o usarla mal conlleva multa de 200 euros y pérdida de cuatro puntos en el carné de conducir.

Pero hay más errores frecuentes. Por ejemplo, usar sillas heredadas o compradas de segunda mano. "Estos SRI raramente van acompañados de su manual de instrucciones y como suelen ser modelos antiguos su información ya no se encuentra disponible. Esta práctica, además, puede chocar con la normativa vigente. Hay que recordar que el Ministerio de Consumo prohibió explícitamente la venta de sistemas de retención infantil homologados bajo la normativa anterior, la R44, pero estas sillitas suponen la práctica totalidad de los modelos que se prestan o se venden de segunda mano”, aseguran los expertos de AESVi.

Los chollos en internet

De igual forma, y según alerta la DGT, no conviene buscar chollos en internet. "A la hora de comprar un SRI hay que vigilar que la silla sea nueva y haya sido homologada con la normativa ECE R129, la única válida en Europa en este momento. La homologación se encuentra en una etiqueta naranja que está pegada en la estructura de la silla. Esto es especialmente relevante porque por internet se pueden adquirir sillas en portales extracomunitarios que no cumplen con la normativa europea (ni con ninguna otra). Estos productos son ilegales y no pueden ser usados en territorio español", afirma.