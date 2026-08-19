Adiós al semáforo ámbar: la DGT modifica el Reglamento de Circulación y eliminará la luz intermitente a partir de octubre

La Dirección General de Tráfico (DGT) introducirá a partir del próximo mes de octubre un cambio histórico en ciudades de toda España: desaparecen los semáforos ámbar. La medida responde a la modificación del Reglamento General de Circulación que el pasado mes de junio aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros. Este y otros cambios se hacen con el objetivo de "mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía".

En concreto y con respecto a los semáforos ámbar, lo que recoge la nueva normativa es lo siguiente: "En pasos para peatones con semáforo, como norma general, no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para vehículos con la luz verde para peatones". Es decir, se eliminan los semáforos intermitentes dudosos para reducir así el riesgo de atropello de peatones. Esta novedad obligará a hacer cambios a los ayuntamientos de toda España en vías urbanas y obligará a los conductores a parar siempre que esté en verde para peatones.

Carril de emergencia

Otra novedad importante, pero en este caso afecta a las vías interurbanas, es la que se refiere al "carril de emergencia". Así pues "cuando, con motivo de una retención, los vehículos circulen a paso de peatón o se detengan deberán orillarse de manera que dejen un espacio central libre para permitir el paso de vehículos de policía y demás servicios de emergencia". Las multas por no respetarlo es de 200 euros.

Por primera vez, la norma recoge la definición de “usuario vulnerable de la vía”, que es aquel que, por razón del medio de desplazamiento que utiliza o por las características físicas del grupo de edad al que pertenece, tiene un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente de tráfico o que éstas sean de mayor gravedad. El Reglamento General de Circulación incluye gracias a la reforma un nuevo Título VI, que incluye normas de circulación específicas en zonas urbanas.

Entre las novedades destaca también que "los vehículos que rebasen a otros inmovilizados ya sea por accidente, avería, labores de auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico deberán dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros/hora respecto al límite existente en la vía". Por otro lado, "en autopistas y autovías, cuando la circulación quede dificultada a causa de la nieve, queda prohibido adelantar y se circulará únicamente por el carril de la derecha dejando expedito el de la izquierda para la circulación de los vehículos de emergencia y quitanieves.

Motoristas

En lo que afecta a las motocicletas, a partir de ahora será obligatorio usar guantes de protección tanto para conductores como para pasajeros en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías. Ambas, advierte la DGT, son una infracción grave cuya sanción económica es de 200 euros.

Igualmente, habrá multa de 200 euros para los riders que desarrollen su actividad profesional en motocicleta y no llevan chaleco reflectante. Por otro lado, recoge el texto, se permitirá la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, sin exceder la velocidad de 30 kilómetros/hora y previa señalización del tramo. Los cascos de protección de los usuarios de ciclomotores tendrán que estar obligatoriamente homologados y no simplemente certificados.