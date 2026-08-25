Multado con más de 1.000 euros por detenerse a la velocidad establecida pero le registraron el asiento: la Guardia civil extrema la vigilancia dentro del coche
También conlleva la retirada de 6 puntos del permiso de conducir
La Guardia Civil ha detenido en Atarfe (Granada) a un individuo, de 25 años de edad, tras localizar 41 bellotas de hachís ocultas en el interior del vehículo que conducía.
Los hechos ocurrieron en la tarde de este pasado lunes, cuando la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada realizaba un dispositivo operativo establecido para la prevención de la seguridad ciudadana en la localidad de Atarfe.
Los agentes dieron el alto a un turismo y durante la inspección del coche, hallaron oculto en su interior un total de 41 bellotas de hachís que arrojaron un peso total de 440 gramos.
Tras el registro, la Guardia Civil detuvo al conductor como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El vehículo fue intervenido y trasladado al Puesto Principal de la Guardia Civil de Atarfe, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.
La persona detenida, a la que le constan antecedentes policiales, fue conducida a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.
Tal y como recuerdan los expertos de RACE, la Ley prohíbe conducir con presencia de drogas en el organismo del conductor, quedando excluidas las sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica. Esta infracción administrativa está castigada con una sanción de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos. Lo que no cambia es la conducción bajo la influencia de drogas, cuya vía es penal tal y como se recoge en el artículo 379.2 del Código penal.
Solo el mes pasado, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha dtectadi a un total de 4.094 conductores que han dado positivo en alcohol o drogas en la última campaña de vigilancia y control, que ha llevado a cabo entre los días 13 y 19 de julio.
Según ha informado este jueves la Dirección General de Tráfico (DGT), los agentes realizaron 218.949 pruebas de alcohol y drogas, de las que 4.094 dieron un resultado positivo (2.259 en alcohol y 1.835 en drogas).
"Esto supone que 585 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol o drogas", ha destacado el departamento que dirige Pere Navarro, que ha detallado que un total de 3.642 positivos (casi el 89% del total) fueron localizados en controles preventivos y el resto tras la comisión de infracciones, por estar implicados en siniestros o por presentar síntomas.
En este sentido, la DGT ha defendido que "la importancia de los controles preventivos para detectar a aquellos conductores que se ponen al volante tras haber consumido alcohol u otras drogas, poniendo en riesgo su propia seguridad y la del resto de usuarios de la vía".
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