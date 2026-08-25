Multado con más de 900 euros por circular a la velocidad adecuada, pero con menores apretados: la Guardia civil extrema la vigilancia en el interior del coche

Dos patrullas de la Policía Foral interceptaron recientemente un turismo que circulaba con nueve ocupantes, cuatro de ellos menores sin ningún sistema de retención infantil (SRI).

La intervención tuvo lugar en el peaje de Tiebas-Olóriz de la Autopista de Navarra tras recibir un aviso de Audenasa -empresa conciesionaria de la vía-, cuyos operarios detectaron un turismo con evidentes signos de sobrecarga.

Al detener el vehículo, los agentes comprobaron que en su interior viajaban un total de nueve personas, superando el límite de cinco plazas autorizadas para dicho vehículo. Entre los ocupantes se encontraban cuatro menores de edad, quienes viajaban en condiciones de riesgo al carecer de sistema de retención infantil (SRI) o cinturón de seguridad disponible, según ha informado la Policía Foral.

Debido a la imposibilidad de que los pasajeros continuaran el trayecto en esas condiciones, los policías procedieron a la inmovilización cautelar del vehículo en una zona segura del peaje hasta que se subsanaron las causas.

La actuación se saldó con la notificación de seis denuncias administrativas basadas en el Reglamento General de Circulación y la Ley de Seguridad Vial.

Por un lado, se realizó una sanción por ocupación excesiva de plazas, al circular superando en más del 50% las plazas autorizadas del vehículo (9 ocupantes en un coche de 5 plazas). Esta infracción conlleva una sanción de 500 euros y la detención del vehículo.

Además, se interpusieron cuatro denuncias individuales (una por cada menor) por no hacer uso de los sistemas de retención obligatorios. Esta infracción, tipificada como grave, conlleva una multa de 200 euros por cada menor y la detracción de 4 puntos del permiso de conducir del responsable.

También se denunció la incorrecta estiba del exceso de equipaje, el cual comprometía gravemente la estabilidad del turismo, la visibilidad del conductor y la seguridad de los propios ocupantes en caso de frenazo o impacto.

La Policía Foral ha señalado que el cumplimiento de los límites de ocupación y el uso de los SRI "no son un mero trámite administrativo, sino una medida vital que reduce de forma drástica las lesiones graves o mortales en caso de accidente de tráfico".