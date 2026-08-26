Adiós a la baliza v-16: el cambio en la matrícula que hace que no sea obligatoria tener que usarla en caso de avería

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, a partir de las 15:00 horas, el último dispositivo especial del verano que finalizará la medianoche del lunes 31, unos días en los que prevé que se produzcan casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

Los viajes de retorno se producirán de manera escalonada y coincidirán con los de salida de los que se van de vacaciones en septiembre, con los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos y con los que acudan al Gran Premio de Aragón de MotoGP, ha informado la DGT en un comunicado.

Para este último operativo del verano, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y medios técnicos como radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto al resto de normas.

Ya desde primeras horas de la tarde del viernes 28 (especialmente entre las 16:00 y las 22:00 horas) se producirán importantes movimientos que pueden provocar tráfico intenso y problemas de circulación, tanto de salida de las grandes ciudades como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso.

El sábado 29 continuará el tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos desde primeras horas de la mañana, sobre todo entre las 9:00 y las 13:00 horas, y el domingo 30 por la mañana serán conflictivos los accesos a playas y costa .

Por la tarde, entre las 16:00 y las 23:00 horas, se prevé tráfico muy intenso en carreteras de regreso desde las zonas del litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos por el retorno tanto de los que han finalizado sus vacaciones en agosto como de los que han disfrutado del fin de semana.

Además, también habrá circulación intensa en los ejes de comunicación con pasos fronterizos por la vuelta de vehículos extranjeros hacia sus países de origen europeos. Respecto a estos últimos vehículos, una de las dudas más frecuentes que han surgido es si ellos están obligados a llevar la baliza v-16. La respuesta es clara. No, los vehículos extranjeros que circulan temporalmente por España no están obligados a llevar la baliza V-16 conectada. Por el Convenio de Viena sobre circulación vial, un coche extranjero debe cumplir con las normas de su país de origen, por lo que pueden usar los triángulos de emergencia u otros elementos válidos en su país.

Para los vehículos con matrícula española si que es obligatoria llevara y utilizarla en caso de avería, sin excepción. De no hacerlo, la multa es de 80 euros.