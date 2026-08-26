La multa de 200 euros que van a recibir miles de propietarios de vehículos matriculados a partir de 2010 por lo ocurrido con la v-19: la Guardia civil extrema la vigilancia

El parque automovilístico español continúa envejeciendo, con la edad media de los turismos de nuevo en aumento, hasta situarse en 14,6 años de antigüedad, según el Informe Anual 2025 elaborado por Anfac.

Actualmente, cerca de la mitad de los turismos que circulan por España superan los 15 años de antigüedad, mientras que casi dos de cada tres tienen más de diez años. En total, 12,9 millones de turismos tienen una antigüedad superior a los 15 años de los 26,7 millones que circulan en total.

Las diferencias entre comunidades autónomas continúan siendo muy significativas. Solo Madrid (11,3 años), Comunidad Valenciana (14,1), Cataluña (14,2), y Baleares (14,3) presentan una edad media del parque inferior a la registrada para el conjunto nacional, situándose como las regiones con un parque automovilístico más nuevo.

Madrid vuelve a liderar este ranking con diferencia, gracias al mayor dinamismo del mercado y a una renovación más intensa de los vehículos en circulación. Algo que tambiñén afecta ala hora de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Así lo ponen de manifiesto los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), analizados por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), que muestran una relación directa entre la edad del parque automovilístico, el retraso en la realización de la inspección y el aumento de los defectos graves detectados durante la ITV.

Las cifras reflejan que los vehículos que acuden a la inspección fuera de plazo son, de media, significativamente más antiguos que aquellos que cumplen con la obligación de realizar la ITV en la fecha establecida.

Mientras que los vehículos que pasan la inspección sin retraso tienen una antigüedad media de 15,2 años, esta aumenta hasta 15,8 años cuando el retraso es de hasta seis meses, 16,8 años cuando se demora entre seis y doce meses y alcanza los 19,3 años en aquellos vehículos que acumulan más de un año de retraso, es decir, 4,1 años más que los que cumplen con los plazos.

"Estos datos evidencian que los vehículos de mayor antigüedad son también los que presentan un mayor incumplimiento a la ITV, lo que representa un riesgo para la seguridad vial y el medio ambiente. Precisamente estos vehículos son los que más necesitan someterse periódicamente a una inspección técnica que garantice que continúan estando en condiciones técnicas adecuadas de seguridad y respeto al medioambiente", señala Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV. "Retrasar la realización de la ITV implica la existencia de vehículos que tienen una mayor probabilidad de presentar defectos graves o muy graves, lo que incrementa el riesgo en la producción de siniestros viales, heridos y fallecidos, así como un posible impacto negativo en la calidad del aire. La ITV es una medida preventiva que permite detectar estos defectos antes de que puedan tener consecuencias nefastas", añade Magaz.

Cabe recordar que circular con la ITV caducada (cuyo distintivo es la etiqueta v-19) en España conlleva una multa general de 200 euros (que se reduce a 100 euros si se paga en los primeros 20 días).