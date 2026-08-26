Multado con 200 euros un conductor que paró a repostar gasolina 95 tras encarecerse hasta llegar a casi récord: la Guardia civil extrema la vigilancia

Los precios de los carburantes en España acechan sus máximos anuales ante una alta demanda y la incertidumbre en los mercados por la guerra en Irán, un conflicto que, hasta ahora, ha encarecido un 7 % interanual la gasolina y un 21 % el gasóleo, aun con las medidas fiscales del Gobierno.

Según el histórico elaborado por EFE con datos del Geoportal Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, los dos combustibles mantienen la tendencia al alza de la última quincena, y el litro de gasolina se ha pagado este martes, de media, a 1,726 euros, unos céntimos por debajo de su techo para 2026.

Idéntica evolución ha seguido el gasóleo, que repuntó hasta los 1,865 euros en la víspera. En su caso, el coste está algo más lejos de su máximo anual, los 1,942 euros que marcó, de media, el pasado 21 de marzo, cuando la gasolina también conquistó su precio más alto del año (1,796 euros).

Por entonces todavía no se encontraban en vigor las medidas fiscales aprobadas por el Ejecutivo para combatir los efectos económicos de la guerra en Irán y las tensiones en los mercados energéticos por el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz. Comenzaron a aplicarse un día más tarde. Estas iniciativas, que ya han comenzado a decaer, han contenido parcialmente la escalada de los precios de los carburantes durante este tiempo.

Pero el regreso del IVA al 21 % en julio y el recorte de la rebaja en el impuesto especial de hidrocarburos han coincidido con un encarecimiento de los combustibles que, aunque menos abrupto, refleja cómo aún persisten las tensiones en el mercado de productos petrolíferos.

Conforme al citado histórico, que recoge datos de toda España, el litro de gasolina ha marcado un precio medio de 1,579 euros entre el pasado 28 de febrero, cuando comenzó la guerra, y este 25 de agosto. Esto es, un 7 % más respecto a los 1,48 euros del mismo periodo comparable de 2025.

La diferencia interanual es todavía mayor en el gasóleo, cuyo litro ha rondado los 1,71 euros en estos seis meses de conflicto, un 21,4 % más. También sigue subiendo el coste antes de impuestos de ambos combustibles. A tenor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dicho precio ha subido un 40 % en el caso de la gasolina (de 0,763 a 1,067 euros) y un 56 %, en el del diésel (de 0,820 a 1,278 euros), desde finales de febrero.

Cabe recordar que, pese al rpecio de la gasoli,a unj conductor puede ser sancionado duramente mientras reposta su vehículo. Usar el teléfono móvil mientras repostas en una gasolinera en España puede acarrear una sanción económica de entre 100 y 200 euros. Tal y como explican desde Repsol, en la mayoría de países no hay leyes específicas que prohíban el uso del teléfono móvil en las gasolineras. Sin embargo, en España, en el artículo 115.3 del Reglamento General de Circulación sí se encuentra un apartado que trata este asunto. Este artículo establece que, durante el repostaje, el motor del vehículo debe estar apagado, las luces apagadas y los sistemas eléctricos desconectados. En su punto 3, indica además que los dispositivos que emiten radiación electromagnética, como los teléfonos móviles, deben estar apagados mientras se está echando combustible. Esta obligación se aplica tanto al conductor como al personal de la estación cuando exista servicio asistido.