Multado con 200 euros al volver de vacaciones por circular a la velocidad adecuada pero no escuchar bien: la Guardia civil extrema la viglancia dentro del coche

La operación estival de la Dirección General de Tráfico (DGT) finaliza el próximo lunes, 31 de agosto, con una previsión de 6.880.000 desplazamientos de largo recorrido desde este viernes. En esta operación coincidirán los movimientos de retorno postvacacional, que será escalonados desde las zonas turísticas hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana.

Esta operación retorno coincide, además, con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, acto que se espera que genere numerosos desplazamientos de turismos y sobre todo motos en las carreteras con destino al circuito y con el regreso. A todos los anteriores desplazamientos por carretera, habrá que sumar la continua afluencia de vehículos de matrícula extranjera en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias). A la hora de conducir hay que tener que presente que no solo por velocidad o por alcohol podemos ser sancionado con una multa elevada. Tal y como explican los expertos de RACE, dentro de las infracciones graves hay situaciones muy distintas, y por eso conviene que te familiarices con ellas. Algunas están relacionadas con distracciones al volante; otras, con el incumplimiento de normas básicas de seguridad o con maniobras que pueden poner en peligro a peatones, ciclistas y otros conductores. Ser consciente de estas conductas te evitará un disgusto considerable para tu bolsillo. No todas las multas graves afectan a la seguridad vial de la misma manera ni implican por defecto una retirada de puntos. Usar el móvil mientras conduces, por ejemplo, tiene una sanción más dura que circular con la ITV caducada, aunque ambas estén consideradas infracciones graves por la DGT.

Pero también existe una multa relacionada con lo que escucha,os y que muchas veces incumplimos por puro despiste o por escuchar nuestra música o pódcast mientras que otros pasajeros escuchan la música del coche.

RACE explica que a la hora de circular, resulta imprescindible mantener todos los sentidos centrados en la carretera, de manera que puedas reaccionar con antelación ante cualquier imprevisto y adaptar siempre tu conducción a las circunstancias y condiciones de la misma.

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No se trata solo de una imposición legal recogida en la Ley General de Circulación, sino también de una necesidad para protegerte a ti mismo, a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía. El uso de cascos o auriculares está, por eso, terminantemente prohibido una vez te sientas al volante y arrancas el coche. Hacerlo supone una infracción grave que se castiga con una multa de 200 euros (100 con pronto pago) y la pérdida de tres puntos en el carnet de conducir.