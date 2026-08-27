El Área 30 confirma la bajada de velocidad y el radar móvil de la Guardia civil ya multa a cientos de conductores: la multa de 200 euros que ya se ha enviado

El radar móvil de la Policía Local de Ibiza ha denunciado por exceso de velocidad a 144 vehículos, en el marco de la campaña de vigilancia llevada a cabo esta semana en el municipio.

Del total de denuncias, 28 corresponden a vehículos de servicio público, entre ellos taxis y VTC, cuyo cumplimiento de la normativa la Policía Local busca reforzar con este tipo de controles, dado que se dedican al transporte profesional, ha informado el ayuntamiento en una nota.

Desde el consistorio han recordado que desde el 17 de enero de 2025, la ciudad de Ibiza es Área 30, por lo que el límite de velocidad de 30 km/h para los vehículos a motor en las vías urbanas, excepto las que no son de titularidad municipal.

Por otra parte, el cuarto turno de la Policía Local de Ibiza ha denunciado a 18 conductores por diferentes infracciones durante dos dispositivos especiales de control llevados a cabo el 21 y 23 de agosto, en coordinación con los inspectores de Transportes del Consell Insular.

Los operativos han estado centrados especialmente en el control de los vehículos de transporte con conductor (VTC) para vigilar el cumplimiento de la normativa de transporte y detectar infracciones de seguridad vial.

En los controles realizados el 21 de agosto, los agentes interpusieron 7 denuncias: una por circular sin el casco reglamentario, tres por utilizar el teléfono móvil mientras se conducía, dos por circular con las luces en mal estado y una por presencia de drogas en el organismo.

Durante el dispositivo del 23 de agosto, se establecieron varios puntos de control y se inspeccionaron 56 vehículos, de los que 11 conductores fueron denunciados por distintos motivos: uno por positivo en alcohol, otro por presencia de drogas en el organismo, y un vehículo por tener la ITV desfavorable, que tuvo que ser retirado con la grúa.

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Los agentes también formularon denuncias por utilizar el teléfono móvil durante la conducción, no usar el cinturón de seguridad y transportar a más personas de las plazas autorizadas. También se denunció a un pasajero por arrojar a la vía un objeto susceptible de provocar un incendio.