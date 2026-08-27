Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano

La operación estival de la Dirección General de Tráfico (DGT) finaliza el próximo lunes, 31 de agosto, con una previsión de 6.880.000 desplazamientos de largo recorrido desde este viernes. En esta operación coincidirán los movimientos de retorno postvacacional, que será escalonados desde las zonas turísticas hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana.

Esta operación retorno coincide, además, con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, acto que se espera que genere numerosos desplazamientos de turismos y sobre todo motos en las carreteras con destino al circuito y con el regreso. A todos los anteriores desplazamientos por carretera, habrá que sumar la continua afluencia de vehículos de matrícula extranjera en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias).

Este verano, como novedad, está la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera. Pero, ojo, ya que no es la única medida que debes llevar en el coche en caso de avería o accidente.

En caso de tener un pinchazo, el anexo XII del Reglamento General de Vehículos establece que los coches pueden llevar una rueda de repuesto o rueda de uso temporal (conocida como rueda de galleta), junto con las herramientas necesarias para su cambio; un kit repara pinchazos compuesto por un spray sellante y un compresor o neumáticos runflat, que permiten circular durante unos 100 km tras un pinchazo.

Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación anti pinchazos que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo neumático. El sellado líquido funciona a modo de spray, inyectando el líquido y creando así una barrera protectora en el interior del neumático que sella el pinchazo.

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El kit repara pinchazos, aunque puede ser útil en situaciones puntuales, tiene el inconveniente de que no siempre es efectivo, especialmente en caso de reventón o daños graves en el neumático. No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.