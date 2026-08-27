Multado con 200 euros tras sufrir una avería la operación retorno de vacaciones, poner correctamente la baliza v-16 pero no colocar la placa de señalización V20: la Guardia Civil extrema la vigilancia

La operación estival de la Dirección General de Tráfico (DGT) finaliza el próximo lunes, 31 de agosto, con una previsión de 6.880.000 desplazamientos de largo recorrido desde este viernes. En esta operación coincidirán los movimientos de retorno postvacacional, que será escalonados desde las zonas turísticas hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana.

Esta operación retorno coincide, además, con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, acto que se espera que genere numerosos desplazamientos de turismos y sobre todo motos en las carreteras con destino al circuito y con el regreso. A todos los anteriores desplazamientos por carretera, habrá que sumar la continua afluencia de vehículos de matrícula extranjera en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias).

Como novedad, este verano debes llevar sí o sí la baliza v-16, que entró en vigor el pasado 1 de enero envuelta en una polémica que aún continúa, pero que debes colocar sobre el capó en caso de avería en carretera para señalizar tu vehículo.

Si la Guardia civil detecta que no lo has colocado, recibirás una sanción de 80 euros. Pero, además, los usuarios que viajen con bicicletas también deben tener en cuenta llevar colocada y bien visible la v-20.

Tal y como explican desde Repsol, si transportas carga que sobresale por la parte trasera de tu vehículo, como un portabicicletas o equipaje de gran volumen, es obligatorio señalizarla con una placa de señalización V20. Esta placa reflectante garantiza que otros conductores puedan ver claramente las dimensiones reales de tu vehículo. La normativa establece que cualquier objeto que sobresalga de la parte posterior del vehículo debe estar debidamente señalizado con la placa V20. Esto incluye los portabicicletas que se instalan en la parte trasera del coche y que extienden la carga más allá del parachoques.

Si el portabicicletas lleva más de una bicicleta y sobresale lateralmente, la normativa exige que la carga no supere los 40 cm a cada lado del vehículo. En caso contrario, el transporte de bicicletas podría considerarse una infracción.

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No llevar la placa V20 cuando sobresale una carga cuesta hasta 200 euros, no quita puntos del carné y puede implicar la inmovilización del vehículo. Si decides llevar la bicicleta dentro del coche, lo primero es asegurarte de que no interfiera en la conducción. Debes mantener tu libertad de movimientos, el campo de visión y la atención en la carretera en todo momento. Esto implica, en muchos casos, abatir los asientos traseros e incluso desmontar alguna rueda para que encaje bien.