Multado con 200 euros tras volver de vacaciones un conductor que circulaba a 155 kilómetros por hora en una carretera de 120 pero con el caucho mal: la Guardia civil ya revisa la parte de abajo del coche

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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Un error que muchos conductores ignoran hasta que ya es tarde y llega la multa a casa

Controles de la Guardia Civil en la zona de Siero

Controles de la Guardia Civil en la zona de Siero / Ángel González / LNE

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Manuel Riu

La compañía Northgate Renting Flexible recuerda que el estado del vehículo tiene una incidencia directa sobre su eficiencia. En este sentido, aconseja revisar periódicamente la presión de los neumáticos, los niveles y los filtros.

Una presión incorrecta de los neumáticos aumenta la resistencia a la rodadura, mientras que unos filtros sucios o unos niveles inadecuados pueden impedir que el motor funcione de forma óptima.

Asimismo, Northgate recomienda viajar únicamente con la carga necesaria y evitar transportar objetos innecesarios. Reducir el peso del vehículo y distribuir correctamente el equipaje contribuye a mejorar su estabilidad y puede ayudar a contener el consumo.

Por último, aconsejan utilizar la climatización de forma eficiente. Según la DGT, el uso continuado del aire acondicionado puede elevar el consumo entre un 10% y un 20%. La compañía propone ajustar la temperatura de forma moderada y evitar circular con las ventanillas abiertas en carretera, ya que esto empeora la aerodinámica del vehículo.

Tal y como explican los expertos de RACE, las ruedas son los únicos cuatro puntos de contacto que hay entre la carretera y tu coche. Las consecuencias de un neumático en mal estado son desde un pinchazo provocado por un bordillazo, un cristal o un clavo en el suelo, pasando por un reventón que puede originar un accidente todavía más grave. Por eso, las ruedas deben estar en perfectas condiciones para ser seguras y duraderas.

En el anexo VII del Reglamento General de Vehículos (RGV) hay seis puntos en los que se detallan algunas de las características clave de los neumáticos. La profundidad mínima del dibujo es fundamental. "Los neumáticos de los vehículos comprendidos en las categorías M1, N1, O1 y O2 deben presentar, durante toda su utilización en las vías públicas, una profundidad en las ranuras principales de la banda de rodamiento que, como mínimo, debe ser de 1,6 mm. Deberá entenderse como ranuras principales las ranuras anchas situadas en la zona central de la banda de rodamiento que cubre cerca de las tres cuartas partes de la anchura de dicha banda”.

Estas ranuras son fundamentales porque en caso de lluvia el neumático va a ser capaz de evacuar el agua para que no se forme el efecto aquaplaning. Aunque la norma indica que lo mínimo es 1,6 mm de profundidad, desde el RACE recomendamos que el dibujo no baje de los 3 mm. Además, ten en cuenta que el reesculturado (realizar un surco más profundo en el dibujo de un neumático gastado) no está permitido, excepto en los neumáticos montados en vehículos de más de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado y que vayan marcados con la palabra regroovable o el símbolo u".

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Llevar los neumáticos en mal estado no sólo suponen un riesgo para tu seguridad, también puede implicar una multa. Tanto si utilizas neumáticos con una profundidad menor a 1,6 mm como si están cristalizados o agrietados, es una falta grave y está penalizado con una sanción de 200 euros, con una reducción de 100 euros por pronto pago en un plazo de 20 días desde la fecha de la notificación.

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