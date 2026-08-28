Multado con 200 euros e inmovilización del coche tener una avería, poner correctamente la baliza v-16 pero no llevar la R-129: la Guardia civil extrema la vigilancia

Este viernes, a partir de las 15:00 horas, comienza el último dispositivo especial del verano que finalizará la medianoche del lunes 31, unos días en los que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

Los viajes de retorno se producirán de manera escalonada y coincidirán con los de salida de los que se van de vacaciones en septiembre, con los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos y con los que acudan al Gran Premio de Aragón de MotoGP, ha informado la DGT en un comunicado.

En este último operativo del verano, Tráfico ha establecido medidas de regulación, ordenación y vigilancia para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos como radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto al resto de normas.

A la hora de coger el coche para la vuelta de las vacaciones no solo hay que estar pendientes de la velocidad o de no beber al volante. También hay que prestar especial atención a los dispositivos de seguridad de los niños, concretamente a las sillas infantiles. El 1 de septiembre de 2024 dio paso a una novedad muy importante en la normativa de las sillas de coche para niños. A partir de dicha fecha, las sillas infantiles R44 (reglamento ECE R44) ya no pueden fabricarse (desde septiembre de 2023 estaba prohibido), ni importar a Europa, al igual que tampoco pueden venderse en ningún país miembro. Por tanto, desde ahora sólo podrás adquirir en España las sillas infantiles que aprueban el reglamento R129, más conocido como i-Size.

Tal y como explican los expertos de RACE, el sistema de retención infantil debe estar homologado. Debe llevar una etiqueta de color naranja, colocada en la parte posterior de la silla de coche para niños, que indique la norma de referencia. Elige siempre la última norma de homologación, más exigente. En este caso, la norma i-Size R-129 es la más reciente.

El 1 de septiembre de 2024, se ha introducido un importante cambio en la normativa sobre sillas de coche para niños. A partir de esa fecha, ya no se pueden fabricar ni importar a Europa las sillas infantiles R44 (reglamento ECE R44), y tampoco se pueden vender en ningún país miembro. Desde ahora, solo se pueden adquirir en España las sillas infantiles que cumplen con el reglamento R129, también conocido como i-Size. Los consumidores pueden seguir utilizando sillas R44 más allá de 2024, ya que la prohibición solo afecta a la fabricación y comercialización, pero no al uso.

No llevar sistema de retención infantil en España cuando es obligatorio conlleva la retirada de tres puntos del permiso de conducir y una multa económica de 200 euros. La multa recae en el conductor del vehículo, excepto cuando se viaja en taxi, en cuyo caso el responsable es el adulto responsable del menor.