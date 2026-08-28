Multado con 200 euros en la operación salida del verano por la llamada de que ya estaba llegando: la Guardia civil extrema la vigilancia

La circulación del tráfico está siendo lenta en vías de Madrid y Barcelona y en ciudades costeras de la provincia de Málaga, Cádiz, Castellón o Valencia coincidiendo con el inicio de la última fase operación de verano de la Direccion General de Tráfico (DGT) en la que están previstos hasta el lunes 6,9 millones de desplazamiento.

Concretamente en Madrid, a las 15.00 horas había tráfico intenso en las salidas de la capital por la A-1, en el entorno del Circuito del Jarama, en la A-2, en Torrejón de Ardoz; en la A-3, en Rivas Vaciamadrid; en la A-4, en Pinto; en la A-5, en Móstoles, y en la A-42 (autovía de Toledo), en Parla y Torrejón de la Calzada, en este caso debido a un accidente. Asimismo, se registraba congestión circulatoria en las vía de circunvalación M-40, en sentido A-5, han apuntado desde la DGT.

En Barcelona, los problema son de entrada a la capital concretamente por la C33 y la C58 en el entorno de Moncada.

En Valencia, un accidente en la A3, concretamente a la altura de Chivas hacia la capital, está generando retenciones y también se registra tráfico lento en el entorno de Picassent sentido Castellón.

En Málaga, los problemas se registran en San Pedro de Alcántara y Fuengirola y en Cádiz en la A7 en el entorno de Guadalcorte, en dirección a Algeciras, así como en Tenerife en la TF5 en el entorno de La Laguna.

La operación estival de la Dirección General de Tráfico (DGT) finaliza el próximo lunes con un dispositivo especial en el que coincidirán los movimientos de retorno postvacacional, que será escalonados desde las zonas turísticas hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana.

Esta operación retorno coincide, además, con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, acto que se espera que genere numerosos desplazamientos de turismos y sobre todo motos en las carreteras con destino al circuito y con el regreso. A todos los anteriores desplazamientos por carretera, habrá que sumar la continua afluencia de vehículos de matrícula extranjera en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, DGT ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias).

Asimismo, cuenta con medios técnicos como radares fijos y móviles de control de velocidad,, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto al resto de normas, además de helicópteros Pegasus. Respecto a este último, el sistema de vigilancia del helicóptero puede detectar, no solo la velocidad del vehículo, sino también infracciones que e cometan dentro del mismo como, por ejemplo, el uso del teléfono móvil. Y es que sujetar el teléfono móvil con la mano mientras conduces conlleva una multa económica de 200 euros y la pérdida de 6 puntos en el carné de conducir.