Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia de finales de agosto: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Este viernes, a partir de las 15:00 horas, comienza el último dispositivo especial del verano que finalizará la medianoche del lunes 31, unos días en los que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

Los viajes de retorno se producirán de manera escalonada y coincidirán con los de salida de los que se van de vacaciones en septiembre, con los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos y con los que acudan al Gran Premio de Aragón de MotoGP, ha informado la DGT en un comunicado.

En este último operativo del verano, Tráfico ha establecido medidas de regulación, ordenación y vigilancia para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos como radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto al resto de normas.

Ya desde primeras horas de esta tarde (especialmente entre las 16:00 y las 22:00 horas) se producirán importantes movimientos que pueden provocar tráfico intenso y problemas de circulación, tanto de salida de las grandes ciudades como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso.

Aunque durante todo el fin de semana habrá desplazamientos que pueden generar problemas de tráfico, el lunes 31 se producirá el grueso de los movimientos de retorno y la DGT prevé circulación muy intensa en las principales vías de la red durante todo el día, especialmente entre las 16:00 y las 23:00 horas.

Con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos, fechas y horas.

Y eso no es todo. Coincidiendo con el incremento de la movilidad, la DGT reforzará la vigilancia sobre aquellos factores asociados a una mayor siniestralidad. Se mantendrá la campaña de vigilancia de motocicletas en fines de semana y una campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas. Cabe recordar que el pago de una multa por consumo o tenencia de drogas ilícitas en espacios o establecimientos públicos que establece la LPSC, en el artículo 39 para las infracciones graves, oscila entre 601 y 30.000 euros. El grado mínimo de la multa por la “infracción grave” va desde 601 hasta 10.400 euros.