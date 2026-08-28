Recibe una multa de 200 euros tras bajarse del coche: llevaba la baliza v-16 en la guantera pero no colocó a la v-15

La circulación del tráfico está siendo lenta en vías de Madrid y Barcelona y en ciudades costeras de la provincia de Málaga, Cádiz, Castellón o Valencia coincidiendo con el inicio de la última fase operación de verano de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que están previstos hasta el lunes 6,9 millones de desplazamientos.

La operación estival de laDGT finaliza el próximo lunes con un dispositivo especial en el que coincidirán los movimientos de retorno postvacacional, que será escalonado desde las zonas turísticas hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana.

Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, DGT ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias).

La vuelta a casa también puede conllevar la dificultad para aparcar a la hora de descargar todo lo que llevamos en el maletero. Y es que hay que tener mucho cuidado dónde se estaciona nuestro vehículo, aunque sea para hacer una para corta. Muchas veces, cuando tenemos mucha prisa, se deja el vehículo en una plaza de minusválidos. Cuando aparcas de forma incorrecta en una plaza de alguien que tiene movilidad reducida ‘sólo un momento’ para hacer algún recado debes recordar que con tu gesto estás poniéndole las cosas difíciles a esa persona que necesita ese espacio reservado. Por eso, recuerda que te pueden poner una multa por aparcar en una plaza reservada para una persona con movilidad reducida, explican desde RACE.

Las plazas de usuarios con movilidad reducida son necesarias para aquellas personas a las que les supone un esfuerzo desplazarse a un punto en concreto. Precisamente, existen esas plazas reservadas porque están más próximas a un hospital, un centro comercial, un supermercado o incluso a una vivienda. De hecho, hay plazas que incluyen la matrícula del coche del afectado en la señal vertical, lo que les da el derecho a ser los únicos que pueden utilizar dicha plaza; ningún otro usuario, incluido cualquier otra persona con movilidad reducida, la puede utilizar.

Estas plazas tienen otra peculiaridad, y es que son más anchas que los demás aparcamientos de la calle. Esto es porque en ciertas ocasiones las personas necesitan más espacio para bajarse del vehículo, por ejemplo, para colocar su silla de ruedas o para bajarse del coche con las muletas. De ahí que necesiten esa plaza especial. La multa por aparcar en este tipo de plazas es de 200 euros con la posibilidad de reducirse a la mitad (100 euros) con el descuento por pronto pago. Una norma que también afecta a los usuarios de motocicletas. Solo está permitido aparcar a los vehículos que cuentan con la señal v-15 o, lo que es lo mismo, que tenga la tarjeta de usuario con discapacidad.