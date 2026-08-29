Adiós a la baliza v-16: multado un conductor que no tiene obligación de usarla pero olvidó colocarse el otro elemtno de seguridad, ese sí que obligatorio

La operación estival de la Dirección General de Tráfico (DGT) finaliza el próximo lunes, 31 de agosto, con una previsión de 6.880.000 desplazamientos de largo recorrido desde este viernes. En esta operación coincidirán los movimientos de retorno postvacacional, que será escalonados desde las zonas turísticas hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana.

Esta operación retorno coincide, además, con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, acto que se espera que genere numerosos desplazamientos de turismos y sobre todo motos en las carreteras con destino al circuito y con el regreso. A todos los anteriores desplazamientos por carretera, habrá que sumar la continua afluencia de vehículos de matrícula extranjera en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

Una de las novedades de la circulación este verano es la obligatoriedad del uso de la baliza v-16 en carretera. Pero no todos los vehículos deben utilizar este dispositivo. En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera.

Dado su diseño con base magnética, estos son los puntos más frecuentes y recomendados para colocar la baliza en una moto, el depósito de gasolina, ya que ofrece una posición elevada y central, el asiento o maletero, ideal si la moto cuenta con baúl o la barra del espejo.

Eso sí, en caso de avería en autopista o carretera interurbana es obligatorio el uso de un chaleco reflectante en caso de que el motorista se baje de la moto. No ponerse esta prenda conlleva una sanción de 200 euros.

La actualización del Reglamento General de Circulación de la DGT, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, supondrá, entre otras medidas, un cambio en la indumentaria de los usuarios de las motocicletas: se acabaron las chanclas o sandalias y será necesario el uso de guantes de protección.

De la nueva normativa, aplicable tanto a los pilotos como a los pasajeros de motocicletas y ciclomotores, y destinada a incrementar la seguridad de los viajeros, destaca la obligatoriedad de los guantes de protección en vías interurbanas, hasta ahora un complemento opcional, pero de uso habitual en carretera y en época invernal para evitar el frío y el viento.

Será el fin, además, de una imagen típica del verano, la de esos motoristas que de camino a la playa o mientras circulan por la calurosa ciudad lucen chancletas o sandalias en los pies.

La nueva normativa regla por primera vez esta cuestión: llevar calzado cerrado será obligatorio en cualquier vía y el incumplimiento de esta medida, igual que la de los guantes de protección, conllevará sanciones de 200 euros.