Multado con 200 euros en la operación retorno del verano por tener un chivato rojo en el cuadro de mandos: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El mantenimiento de un coche es clave para su funcionamiento y para la seguridad del conductor y sus ocupantes. Por eso, la Guardia Civil extrema la vigilancia en la operación retorno de vacaciones de agosto y mira ya hasta los cuadros de mandos para comprobar que no haya ningún testigo rojo activado. Solo en Asturias se espera este fin de semana un aumento de la circulación, con hasta 188.000 desplazamientos.

Como explica la Dirección General de Tráfico (DGT), los símbolos de color rojo alertan de situaciones que pueden afectar directamente a la seguridad, al motor o a los sistemas esenciales del automóvil. Ante la activación de estos testigos, muchos conductores siguen circulando, sin darle mayor importancia. Pero la tiene y la Guardia Civil multa con 200 euros o más si considera que estos fallos pueden poner en riesgo la conducción.

Los avisos más frecuentes

RACE explica algunos de los avisos más frecuentes que pueden aparecer en el panel. Por ejemplo, el de aceite. "suele representarse con una aceitera. Cuando se ilumina en rojo indica una presión insuficiente del aceite o un nivel demasiado bajo. Circular en estas condiciones puede provocar daños graves en el motor, ya que la lubricación no se realiza correctamente. Lo recomendable es detener el coche cuanto antes y comprobar el nivel de aceite. Si está por debajo del mínimo, es necesario rellenar lo más pronto posible y luego acudir a un taller para conocer el motivo de la pérdida de aceite", explican.

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Fallo de batería. "El símbolo de la batería indica un problema en el sistema de carga del vehículo. La avería puede estar relacionada con el alternador, la batería o el sistema eléctrico. Si este testigo permanece encendido durante la marcha, el coche podría quedarse sin energía y detenerse inesperadamente", detallan.

Otro más: aviso rojo de temperatura del refrigerante. Según RACE, "este indicador avisa de que el motor se está sobrecalentando. Generalmente aparece acompañado del símbolo de un termómetro sobre unas ondas. Las causas de su aparición pueden ser una fuga de refrigerante, un fallo en el ventilador o problemas en el radiador. Continuar conduciendo con el motor sobrecalentado puede ocasionar una avería muy costosa".

Y testigo rojo de presión de los neumáticos. "Algunos modelos muestran una advertencia roja cuando detectan una pérdida importante de presión en uno o varios neumáticos. Circular con una presión incorrecta aumenta el riesgo de reventón y reduce la estabilidad del coche", detallan.