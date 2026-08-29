Multas de 200 euros por aparcar ya sin tener la v-15 visible en el coche: la Guardia civil extrema la vigilancia
Un error que se comete a menudo y que tiene una sanción grave
La operación estival de la Dirección General de Tráfico (DGT) finaliza el próximo lunes, 31 de agosto, con una previsión de 6.880.000 desplazamientos de largo recorrido desde este viernes. En esta operación coincidirán los movimientos de retorno postvacacional, que será escalonados desde las zonas turísticas hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana.
Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias).
A la hora de llegar a nuestra casa uno de los problemas que nos podemos encontrar es aparcar o encontrar un sitio cerca para poder dejarlo y descargar con calma. Muchas veces, cuando tenemos mucha prisa, se deja el vehículo en una plaza de minusválidos. Cuando aparcas de forma incorrecta en una plaza de alguien que tiene movilidad reducida ‘sólo un momento’ para hacer algún recado debes recordar que con tu gesto estás poniéndole las cosas difíciles a esa persona que necesita ese espacio reservado. Por eso, recuerda que te pueden poner una multa por aparcar en una plaza reservada para una persona con movilidad reducida, explican desde RACE.
Las plazas de usuarios con movilidad reducida son necesarias para aquellas personas a las que les supone un esfuerzo desplazarse a un punto en concreto. Precisamente, existen esas plazas reservadas porque están más próximas a un hospital, un centro comercial, un supermercado o incluso a una vivienda. De hecho, hay plazas que incluyen la matrícula del coche del afectado en la señal vertical, lo que les da el derecho a ser los únicos que pueden utilizar dicha plaza; ningún otro usuario, incluido cualquier otra persona con movilidad reducida, la puede utilizar.
Estas plazas tienen otra peculiaridad, y es que son más anchas que los demás aparcamientos de la calle. Esto es porque en ciertas ocasiones las personas necesitan más espacio para bajarse del vehículo, por ejemplo, para colocar su silla de ruedas o para bajarse del coche con las muletas. De ahí que necesiten esa plaza especial. La multa por aparcar en este tipo de plazas es de 200 euros con la posibilidad de reducirse a la mitad (100 euros) con el descuento por pronto pago. Una norma que también afecta a los usuarios de motocicletas. Solo está permitido aparcar a los vehículos que cuentan con la señal v-15 o, lo que es lo mismo, que tenga la tarjeta de usuario con discapacidad.
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