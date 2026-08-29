Multas con 200 euros por llevar al perro en el coche: la Guardia Civil intensifica los controles en la operación retorno

La operación estival de la Dirección General de Tráfico (DGT) finaliza el próximo lunes, 31 de agosto, con una previsión de 6.880.000 desplazamientos de largo recorrido desde este viernes. En esta operación coincidirán los movimientos de retorno postvacacional, que será escalonados desde las zonas turísticas hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana.

Esta operación retorno coincide, además, con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, acto que se espera que genere numerosos desplazamientos de turismos y sobre todo motos en las carreteras con destino al circuito y con el regreso. A todos los anteriores desplazamientos por carretera, habrá que sumar la continua afluencia de vehículos de matrícula extranjera en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

Se trata de un momento en el que muchos conductores cargarán sus coches y se desplazarán junto a sus cpmpañeros perrunos al destino de vacaciones que hayan elegido. Pero, mucho ojo si vas a viajar con perro este verano. La Guardia Civil está extremando los controles para vigilar cómo viajan las mascotas en los coches. Llevar al perro suelto dentro del automóvil y con la cabeza asomando por la ventanilla, una imagen muy típica por zonas urbanas, es multa directa. Las sanciones pueden llegar hasta los 200 euros.

¿Qué dice la normativa? El artículo 13 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que el conductor debe garantizar que nada le entorpece ni dificulta su visibilidad. Para eso debe procurar “la adecuada colocación de objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos”. Esto significa, avisa la Dirección General de Tráfico (DGT), que los perros “no puede viajar suelto, ni con la cabeza por fuera de la ventanilla, ni sentarse encima del piloto". Tienen que ir bien sujetos.

Si el animal no viaja bien sujeto y protegido, su dueño o persona responsable se expone a una cuantiosa multa. Pero más allá de la sanción económica, lo más importante es la seguridad tanto de tu mascota como de las personas que viajan contigo. Un animal suelto puede provocar distracciones en el conductor, Io que puede llegar a provocar una colisión, explican desde RACE.

"La entrada en vigor, el pasado 29 de septiembre, de la controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales incorpora muchos cambios encaminados a proteger a las mascotas. Una norma que no habla solo de prevenir el maltrato y/o abandono de los animales, sino que fija las condiciones mínimas en las que estos deben vivir, aborda la educación de sus dueños y establece prohibiciones y obligaciones respecto a la forma en la que estos pueden ser trasladados".

La ley estipula que dejar a un animal dentro de un vehículo estacionado está prohibido si, con ello, se pone en peligro la vida del animal. Así lo contempla la ley de bienestar animal en su artículo 24: “No dejarlos solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro”. En este punto, conviene recordar que un coche puede sobrecalentarse incluso con las ventajas bajadas o estando a la sombra. “Según algunos estudios, aunque la temperatura exterior sea de 22º, el interior del automóvil puede alcanzar los 47 grados en una hora, porque los cristales convierten la luz en calor”, tal y como informa La Vanguardia.